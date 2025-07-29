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Головна Культура Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" оголосив програму: в Україні й Болгарії представлять 90 стрічок 24 мовами з 52 країн

Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" оголосив програму: в Україні й Болгарії представлять 90 стрічок 24 мовами з 52 країн

Олена Будько
29 липня, 2025 вiвторок
13:08
Культура

Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" оголосив фільми, програмні секції та події, які будуть представлені на 6-й едиції в Україні та Болгарії

Зміст

Про це повідомили в пресслужбі фестивалю.

Шоста едиція Міжнародного етнографічного кінофестивалю "ОКО" (МЕКФ) презентує 90 стрічок 24 мовами із 52 країн, охопивши 5 континентів. До програми увійшли 7 тематичних секцій, а також спеціальні покази фільмів, що відкриють і закриють фестиваль. 

Серед хедлайнерів фестивалю – стрічки, відзначені преміями "Оскар" і BAFTA, учасники й переможці провідних світових кінофорумів, таких як Санденс, Роттердам, Берлінале, Канни, Венеція, Локарно, Торонто, IDFA. Програму доповнюють стрічки з національних кінофестивалів, зокрема КМКФ "Молодість", Docudays UA та Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). 

Фільмом-відкриттям стане світова прем’єра стрічки "Мертва квітка" авторського проєкту генеральної директорки фестивалю Тетяни Станєвої про рідну для неї українську Бессарабію та трансформацію традицій і зимової обрядовості в умовах війни. 

Закриє фестиваль фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Чотири конкурсні секції фестивалю:

  • OKO GLOBAL FICTION – конкурсна програма міжнародних ігрових повнометражних фільмів
  • OKO GLOBAL NON-FICTION – конкурсна програма міжнародних неігрових та/або документальних повнометражних фільмів
  • NASHE OKO – конкурсна програма українських неігрових та/або документальних фільмів, або за участі українських кінематографістів
  • OKO SHORT – конкурс короткометражних кінострічок.

У кожній конкурсній секції журі визначить володарів секційного Гран-прі та спеціальної нагороди за етнографію. У секції короткого метру також вручать спеціальний приз за найкращий короткометражний фільм українського та/або болгарського виробництва.

Тематика фестивалю 2025 року візуально й концептуально розкривається у секції OKO FOCUS, присвяченій традиційним народним маскарадам у всьому їхньому різноманітті.

У секції OKO SPECIAL представлять спеціальні покази українського та болгарського кіно. 

Програма OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT включає ретроспективні фільми, що вже були показані на фестивалі під час попередніх едицій, а також спецфокус на творчість компанії Magika Films і продюсерську діяльність Геннадія Кофмана.

Усі фільми програми, які вперше демонструватимуть на фестивалі (за винятком фільмів з участю членів команди фестивалю та секції OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT), беруть участь у глядацьких голосуваннях за чотири глядацькі Гран-прі. Крім того, за підтримки мерії міста Болград буде вручено окремий глядацький приз за найкращий болгарський фільм, представлений на фестивалі. 

Окрім основних нагород, будуть також вручені спеціальні призи від імені команди фестивалю – за найкращий повнометражний і короткометражний фільми, за креативний підхід у висвітленні етнографії, а також за інноваційність і крафтовість.

У межах фестивалю також передбачено дискусійні панелі з культурними діячами та лідерами думок, зокрема на теми:

  • З чого починається втрата регіону? Болі та надії Одещини (Голос регіонів та нацменшин в інформаційному спротиві).
  • Народні маскаради різних народів світу: як народний театр зберігає культуру.
  • Інклюзивність і фільми як інструмент просвіти.
  • Війна, яка дратує: які фільми про війну можуть привабити іноземців. Сила культурної дипломатії через фільми.
  • Культурна дипломатія: м’яка сила кіно.
  • Традиція та жіноча дискримінація. (Порівняльна характеристика в часі й між культурами та країнами на основі фільмів).

Також відбудуться майстер-клас із сильних грантових заявок від House of Europe (Болград), презентація результатів фольклорної експедиції Буджаком (показ архівних записів, виступи народних ансамблів), майстер-класи місцевих майстрів і музикантів – носіїв етнічної культури, які стали героями експедиції (Болград).

У рамках Київської едиції "ОКО" відбудеться творча зустріч з акторкою родом із Болграда Анастасією Цимбалару, яка поділиться своїм досвідом та відчуттями від мистецтва кіно. Візуальна концепція цьогорічної едиції побудована на унікальних документальних світлинах зимових обрядів із Болгарії, Бессарабії та України.

Докладно з програмою та фільмами можна ознайомитися у списку на офіційній сторінці кінофестивалю на порталі Letterboxd: https://boxd.it/LNJFg

Маршрут фестивалю цього року: 

Київ, 5 вересня – відкриття на АртПричалі

6–10 вересня – кінопокази, події, дискусії в Будинку кіно

Болград, Одеська область – 12-14 вересня

Софія, Болгарія – 3-11 жовтня

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Теги:
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Болгарія
кінофестиваль
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