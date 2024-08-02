Monatik утретє стане батьком
Український співак Дмитро Монатік, який виступає під сценічним псевдо Monatik, та його дружина Ірина чекають на поповнення в родині
Новиною вони поділились в instagram.
38-річний український музикант і хореограф Дмитро Монатік оголосив радісну новину. Вони з дружиною Іриною втретє стануть батьками.
Подружжя, яке понад 12 років разом, зокрема 8 у шлюбі, показало знімок, на якому Ірина та Дмитро тримають газети з новинами про майбутнього малюка. Кохана співака на фото оголила вагітний животик.
"Новини The RhythmLove! У нас буде дитина!", - підписав артист.
Фото: instagram Monatik
Відомо, що Монатики виховують двох синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона.
Фото: instagram Monatik
Ще раніше Monatik розповідав, що мріє про донечку. На кого очікує подружжя, наразі невідомо.
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