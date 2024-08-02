Monatik утретє стане батьком

Новиною вони поділились в instagram.

38-річний український музикант і хореограф Дмитро Монатік оголосив радісну новину. Вони з дружиною Іриною втретє стануть батьками.

Подружжя, яке понад 12 років разом, зокрема 8 у шлюбі, показало знімок, на якому Ірина та Дмитро тримають газети з новинами про майбутнього малюка. Кохана співака на фото оголила вагітний животик.

"Новини The RhythmLove! У нас буде дитина!", - підписав артист.

Фото: instagram Monatik

Відомо, що Монатики виховують двох синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона.

Фото: instagram Monatik

Ще раніше Monatik розповідав, що мріє про донечку. На кого очікує подружжя, наразі невідомо.