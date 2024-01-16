Музикант Міша Крупін зізнався, що його син планує воювати у складі армії Ізраїлю

Про це він розповів в інтервʼю Люкс ФМ.

42-річний український музикант, лідер харківського гурту "Корупція" Міша Крупін поділився, що його 21-річний син Давид наразі проживає в Ізраїлі. За словами артиста, юнак хоче воювати у складі ізраїльської армії. Наразі він проходить військову службу.

"Він насправді зараз хоче піти військовим шляхом, він хоче бути військовим, підписати контракт і служити додатково", - зазначив музикант.

Він уточнив, що Давид планує стати професійним військовим. На рішення сина батько не впливає, хоч вони і добре спілкуються.

"Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав, що там відбувається. І взагалі у нас постійні розмови щодо його майбутнього", - зауважив Крупін.

Він зізнався, що Давид також займається музикою, пише пісні. Спершу він створював композиції російською мовою, а останні пісні - вже українською, на івриті та англійською. Він додав, що наразі музика не є комерційною справою.



