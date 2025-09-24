Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Культура На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Адріана Муллаянова
24 вересня, 2025 середа
15:54
Культура Клаудія Кардинале

Клаудія Кардинале, яка "втілювала італійську грацію" і відома завдяки стрічці "Леопард" та фільму Федеріко Фелліні "8 1/2", померла у віці 87 років

Зміст

Про це повідомляє ВВС.

За словами її агента Лорана Саврі, Клаудія Кардинале померла 23 вересня увечері в Немурі, поблизу Парижа, у колі своїх дітей. Причину смерті він не уточнив. Відомо, що акторка провела свої останні роки життя саме у Немурі, розташованому на південь від Парижа. 

Що відомо про Клаудію Кардінале

Клод-Жозефін-Роз Карден, відома як Клаудія Кардинале, народилася в квітні 1938 року в Тунісі в родині сицилійських батьків. На початку кар’єри вона виконувала переважно ролі молодих сицилійських дівчат. Через низький хриплуватий голос і французький акцент її ранні фільми зазвичай дублювали, оскільки до 17 років рідною мовою для неї була французька.

Початок карʼєри Кардинале затьмарила особиста драма. Дівчина пережила зґвалтування. А коли дізналася, що вагітна, її переконали народити таємно за кордоном у Лондоні. Протягом кількох років вона представляла свого сина Патріка як молодшого брата.

Міжнародну популярність Кардинале здобула у 1963 році завдяки ролям у фільмі Федеріко Фелліні "8 1/2", що отримав "Оскар", та у історичній драмі Вісконті "Леопард", яка стала класикою. У 1960-х вона працювала в Голлівуді, знявшись у комедії Блейка Едвардса "Рожева пантера" та культовому вестерні Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході", а також у стрічках із Генрі Фондою та Чарльзом Бронсоном. Більшість її картин були італійськими або французькими.

"Рожева пантера" (1963)

Клаудію Кардинале називали останньою "великою дівою" класичного європейського кіно — акторкою, яка втілила перехід від старого кінематографа до нової, сміливішої епохи. 

У 2000 році Кардинале оголосили Послом доброї волі ЮНЕСКО за її діяльність у сфері захисту прав жінок. У 2002 році на Берлінському кінофестивалі її нагородили премією за життєві досягнення. 

"Я прожила понад 150 життів: повія, свята, романтик, звичайна жінка, і це чудово мати таку можливість змінювати себе", – сказала вона. 

Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав її однією з найвидатніших італійських акторок усіх часів, яка "втілювала італійську грацію".

  • Легендарний модельєр та творець сучасного стилю  Джорджо Армані помер 4 вересня, у віці 91 року.
