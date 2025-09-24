На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Про це повідомляє ВВС.

За словами її агента Лорана Саврі, Клаудія Кардинале померла 23 вересня увечері в Немурі, поблизу Парижа, у колі своїх дітей. Причину смерті він не уточнив. Відомо, що акторка провела свої останні роки життя саме у Немурі, розташованому на південь від Парижа.

Що відомо про Клаудію Кардінале

Клод-Жозефін-Роз Карден, відома як Клаудія Кардинале, народилася в квітні 1938 року в Тунісі в родині сицилійських батьків. На початку кар’єри вона виконувала переважно ролі молодих сицилійських дівчат. Через низький хриплуватий голос і французький акцент її ранні фільми зазвичай дублювали, оскільки до 17 років рідною мовою для неї була французька.

Початок карʼєри Кардинале затьмарила особиста драма. Дівчина пережила зґвалтування. А коли дізналася, що вагітна, її переконали народити таємно за кордоном у Лондоні. Протягом кількох років вона представляла свого сина Патріка як молодшого брата.

Міжнародну популярність Кардинале здобула у 1963 році завдяки ролям у фільмі Федеріко Фелліні "8 1/2", що отримав "Оскар", та у історичній драмі Вісконті "Леопард", яка стала класикою. У 1960-х вона працювала в Голлівуді, знявшись у комедії Блейка Едвардса "Рожева пантера" та культовому вестерні Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході", а також у стрічках із Генрі Фондою та Чарльзом Бронсоном. Більшість її картин були італійськими або французькими.

Клаудію Кардинале називали останньою "великою дівою" класичного європейського кіно — акторкою, яка втілила перехід від старого кінематографа до нової, сміливішої епохи.

У 2000 році Кардинале оголосили Послом доброї волі ЮНЕСКО за її діяльність у сфері захисту прав жінок. У 2002 році на Берлінському кінофестивалі її нагородили премією за життєві досягнення.

"Я прожила понад 150 життів: повія, свята, романтик, звичайна жінка, і це чудово мати таку можливість змінювати себе", – сказала вона.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав її однією з найвидатніших італійських акторок усіх часів, яка "втілювала італійську грацію".