Помер італійський модельєр Джорджо Армані

Про це повідомляє Repubblica.

Джорджо Армані помер сьогодні, 4 вересня, у віці 91 року. Останні місяці він проводив удома, одужуючи після перебування в лікарні, яке трималося в таємниці до самого кінця. Він помер працюючи.

Попри те, що Армані не міг відвідувати чоловічі покази та покази високої моди, він спостерігав за репетиціями аж до самого кінця через FaceTime, перевіряючи образи та сварячи своїх колег за те, що вони не вчасно розсадили гостей, тим самим затримуючи початок показу.

Також упродовж останніх днів він був зайнятий показом мод, запланованим на 28 вересня в Академії Брера, яким він мав би відсвяткувати своє 50-річчя карʼєри.

Джорджо Армані називають абсолютною легендою світу моди, універсальною іконою сучасного стилю, визволителем жінок, винахідником стилів, моди та, перш за все, способів життя. Його вплив порівнюють з впливом Коко Шанель.

Джорджіо Армані завжди висловлював свою думку. Для нього на першому місці був той, хто носить його одяг, а потім мода, тренди та примхи моменту. Він заснував свою компанію в 1975 році, у 41 рік — у віці, коли зазвичай вже є чіткі уявлення — але він залишався вірним своїм переконанням до кінця.

Лікар-початківець, який народився в П'яченці 11 липня 1934 року, мав незвичайну долю. У 1949 році він переїхав до Мілана з батьками, а в 1953 році вступив до медичного інституту, але через три роки його призвали до армії. Повернувшись додому, він вирішив не повертатися до навчання і зрештою знайшов роботу в Rinascente, головному універмазі Мілана. Він працював оформлювачем вітрин і продавцем-консультантом, і там дізнався, як створюється мода.

У 1965 році Ніно Черруті найняв його і довірив йому свою колекцію. Його друг, компаньйон і фінансовий партнер Серджіо Галеотті переконав його відкрити консалтингову фірму: консалтинг був добре оплачуваним. Уперше ім'я Армані зʼявляється у згадці для Sicons - компанії з виробництва шкіряних виробів. Тоді вони з Галеотті зрозуміли, що настав час для колекції Giorgio Armani: 24 липня 1975 року народився бренд зі штаб-квартирою на Corso Venezia.

У 1980 році він представив символ своєї революції - деконструйований піджак. Він взяв класичні строгі моделі й спростив їх, зробивши м'якими, обтислими та зручними. Це було саме те, що було потрібно жінкам. Це був такий світовий успіх, що в 1982 році журнал Time присвятив йому обкладинку. До нього таке робив лише Крістіан Діор.

У 1981 році до основної лінії приєднався Emporio Armani, розроблений для молоді: джинси, светри та аксесуари з культовим логотипом орла.

У 1991 році він також розробив уніформу Alitalia, зробивши національну авіакомпанію однією з найелегантніших у світі. У 2005 році він дебютував з високою модою в Парижі.

У липні 2024 року він відсвяткував своє дев'яносторіччя вечіркою з усіма своїми співробітниками. У нього було багато планів. Показ високої моди Armani Privé, представлений у Парижі за кілька днів до його дня народження, вважається найкращим у сезоні. У жовтні він представляв жіночу колекцію Giorgio Armani весна/літо 2025 року не в Мілані, як завжди, а в Нью-Йорку.

Останні місяці Армані говорив, що, можливо, у 92 роки зробить крок назад, щоб трохи відпочити. Але він продовжував працювати до кінця.