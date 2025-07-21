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На Atlas Festival зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба

Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
10:53
Культура

Під час музичного фестивалю Atlas Festival у Києві зібрали понад 105 млн грн на проєкт "Дронопад" від "Повернись живим", який підтримує близько 75 підрозділів, що займаються протиповітряною обороною

Зміст

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм.

У Києві 18, 19 та 20 липня відбувся масштабний музичний захід Atlas Festival. За три дні його відвідало понад 70 тис. людей. На 6 сценах фестивалю виступили 100 артистів. Було представлено 77 організацій, які працюють на наближення нашої перемоги.

Відвідувачі й партнери фестивалю долучилися до благодійного збору на захист українського неба, який був організований фестивалем спільно з фондом "Повернись живим", — "Дронопад". Загалом було зібрано понад 105 млн грн.

  •  Як раніше розповідав CEO Atlas Festival Павло Немерюк, вони обрали фонд "Повернись живим", бо бачили довіру людей до них. Разом вибрали їхній чинний проєкт "Дронопад" - збір, який підтримує близько 75 підрозділів, що займаються протиповітряною обороною. 

Що відомо про Atlas Festival 2025

Минулого літа ATLAS повернувся після трирічної паузи до Києва в новому форматі.  Atlas Weekend отримав назву ATLAS UNITED 2024. Цьогоріч фестиваль знову змінив назву. Тепер захід називається Atlas Festival.

Фестиваль торік зібрав 100 млн грн на Збройні Сили України. Протягом 19-21 липня подію відвідали понад 60 тис. людей.

Першим оголошеним ексклюзивним хедлайнером Atlas Festival 2025 став гурт "Бумбокс". Раніше організатори розкрили імена артистів-учасників, серед яких Мія Рамарі, "Пропаща сила" і Слухай Сашу. Згодом стало відомо, що фінський рок-гурт The Rasmus виступить у Києві 19 липня на музичному опен-ейрі Atlas Festival. Артисти стали першими іноземними хедлайнерами фестивалю в Україні під час повномасштабного вторгнення. 

Atlas Festival скасував виступ Макса Барських, який мав стати хедлайнером останнього дня.


 

Теги:
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Україна
музика
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Війна з Росією
новини Києва
Повернись живим
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