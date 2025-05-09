На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом

Про це пише BBC.

Продаж колекції, яку називають однією з найдивовижніших археологічних знахідок сучасної епохи, викликав критику з боку буддійських вчених та очільників монастирів. Індія заявила, що це образило світову буддійську спільноту.

Продаж колекції, відомої як "Коштовності Піпрахви", що датується приблизно 240-200 рр. до н. е. - часів історичної імперії Будди Маур'їв епохи Ашоки, мав відбутися 7 травня. Але за два дні до того уряд Індії надіслав лист до Sotheby's, де наголосив, що реліквії становлять "невіддільну релігійну та культурну спадщину Індії та світової буддійської спільноти. Їхній продаж порушує індійські та міжнародні закони, а також конвенції ООН".

Тому у Sotheby's заявили, що призупиняють аукціон, щоб провести обговорення між сторонами. У вівторок, 6 травня, високопоставлена ​​делегація уряду Індії провела переговори з представниками Sotheby's.

У заяві, надісланій електронною поштою, Sotheby's повідомив, що у світлі питань, порушених урядом Індії, "та за згодою консигнаторів, аукціон... було відкладено". Він зазначив, що оновлення щодо обговорень будуть оприлюднені "за потреби".

Британський чиновник Вільям Клекстон Пеппе виявив реліквії на півночі Індії майже 130 років тому разом із фрагментами кісток, ідентифікованими як такі, що належать самому Будді. Вільям Клекстон Пеппе був англійським управителем маєтком, який розкопав ступу (в буддистській архітектурі монументальна культова споруда для зберігання реліквій, - ред.) у Піпрахві, на південь від Лумбіні, ймовірному місці народження Будди. Він виявив реліквії, надписані та освячені майже 2000 років тому.

Серед знахідок було майже 1800 дорогоцінних каменів, зокрема рубіни, топази, сапфіри та візерунчасті золоті листи, що зберігалися всередині цегляної камери. Це місце розташоване у штаті Уттар-Прадеш.