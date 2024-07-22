На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона
Пара круглих синіх окулярів, яку засновник The Beatles Джон Леннон подарував чоловікові, який відвідував Abbey Road Studios, буде продана на аукціоні
Про це пише BBC.
На аукціоні в гольф-клубі Farleigh у Сурреї продадуть окуляри англійського музиканта Джона Леннона, які він подарував чоловікові в 1968 році на студії звукозапису "Еббі Роуд" (Abbey Road Studios). Очікується, що вони коштуватимуть до 3000 фунтів стерлінгів (близько $3,8 тис.).
Окрім цього, на продаж також виставлять колекцію фотографій, зроблених у відомих музичних студіях звукозапису, включно з фотографіями, зробленими в день зйомки обкладинки альбому The Beatles, на яких група йде по пішохідному переходу.
Предмети будуть виставлені на аукціон 31 липня. Представник Catherine Southon Auctioneers & Valuers сказав, що окуляри передав чоловікові, який був зі своєю дівчиною, сам Леннон.
"Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: "Нічого, він може їх взяти", — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.
Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених на "Еббі Роуд", буде продана з авторським правом за приблизною ціною від 200 до 300 фунтів стерлінгів ($260-390). До неї входять зображення Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Джорджа Мартіна та Рінго Старра.
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