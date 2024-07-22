Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона

На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона

22 липня, 2024 понедiлок
10:13
Культура Джон Леннон Beatles

Пара круглих синіх окулярів, яку засновник The Beatles Джон Леннон подарував чоловікові, який відвідував Abbey Road Studios, буде продана на аукціоні

Зміст

Про це пише BBC.

На аукціоні в гольф-клубі Farleigh у Сурреї продадуть окуляри англійського музиканта Джона Леннона, які він подарував чоловікові в 1968 році на студії звукозапису "Еббі Роуд" (Abbey Road Studios). Очікується, що вони коштуватимуть до 3000 фунтів стерлінгів (близько $3,8 тис.).

Окрім цього, на продаж також виставлять колекцію фотографій, зроблених у відомих музичних студіях звукозапису, включно з фотографіями, зробленими в день зйомки обкладинки альбому The Beatles, на яких група йде по пішохідному переходу.

Предмети будуть виставлені на аукціон 31 липня. Представник Catherine Southon Auctioneers & Valuers сказав, що окуляри передав чоловікові, який був зі своєю дівчиною, сам Леннон.

"Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: "Нічого, він може їх взяти", — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.

Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених на "Еббі Роуд", буде продана з авторським правом за приблизною ціною від 200 до 300 фунтів стерлінгів ($260-390). До неї входять зображення Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Джорджа Мартіна та Рінго Старра.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Велика Британiя
Читайте також:
транзит газу, газ
20 липня, 2024 субота
Портников пояснив, чому транспортування нафти й газу через Україну не вигідне Росії та що не так з азербайджанською сировиною
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
21 липня, 2024 неділя
Зеленський-Трамп: аналіз
Верховна Рада
19 липня, 2024 п'ятниця
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 45.03
    Продаж 45.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
10:43
ракетна атака на Охматдит
Проросійські чеські ЗМІ поширюють російські фейки про ракетний обстріл "Охматдиту"
10:36
Трагедія на канатній дорозі у Києві: рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця
10:17
ФСБ
ФСБ звинуватила заступника Єрмака у нібито кураторстві організації терактів в Криму
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро
10:06
OPINION
Олексій Панич
Про план Джонсона для Трампа
09:58
Білий дім
"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену
09:39
Ексклюзив
Маємо шанс у цьому році заблокувати Крим, - Згурець
09:26
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 117 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку
09:15
Кількість поставок мікроелектроніки з Китаю та Гонконгу до Росії за 2024 рік зменшилась на 28%, - Reuters
08:51
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Обрив канатного тросу в Києві: власник атракціону обіцяє співпрацювати зі слідством
08:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не має просувань: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині
08:30
OPINION
Микола Княжицький
Трамп починає розуміти: про Україну потрібно розмовляти з Україною
08:21
Камала Гарріс
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
08:08
ППО, обстріл, ЗСУ
За 21 липня Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів
08:05
OPINION
Віктор Пушкар
Воювати проти нас без українців росіяни не можуть
07:50
Джозеф Байден
Байден вийшов з президентських перегонів 2024 року. Реакції світу
07:45
Оновлено
дрон, БПЛА
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза
07:30
Аналітика
ракета ATACMS
Чому удари по РФ західною зброєю під питанням: позиція союзників і наслідки для фронту. Пояснюємо
06:55
Нафта
Після виходу Байдена із президентської гонки ціни на нафту підскочили у всьому світі
06:38
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 2 військові кораблі РФ
06:34
Філіппіни, ВМС
Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі
06:02
Камала Гарріс
Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс
05:36
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки
05:22
Карл Негаммер
Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей
01:31
Оновлено
Засуджений у Білорусі до смертної кари німець Ріко Кригер
У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари: як це може бути пов'язано з ФСБ та війною
00:44
електроенергія, відключення
У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко
00:37
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
"Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич
00:35
Ухилянт з Одещини за 6 тисяч доларів виїхав до Молдови, "по п'яні" пішов воювати за Росію і зрештою здався в полон ЗСУ
00:34
Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere
Українська команда NaVi перемогла на турнірі по CS2 і виграла $400 тис.
2024, неділя
21 липня
23:45
Магомед Магомедов
Ексміністр спорту Дагестану Магомедов намагався скоїти самогубство в московському СІЗО, - росЗМІ
23:30
Права акція Remigration (Відень, Австрія. 20 липня 2024 року)
На акції проти мігрантів у Відні ліві напали на правих та поліцію, - ЗМІ
23:15
Оновлено
Джо Байден
Байден зняв свою кандидатуру з виборів та запропонував замість себе Камалу Гарріс. Трамп задоволений
23:00
Ексклюзив
Прапор США
З якими складнощами Камала Гарріс стикнеться як вірогідна кандидатка в президенти: пояснення речника Українського конгресового комітету Америки
22:47
гаряча вода
В окупованому Донецьку виникли проблеми з водою через відключення світла, - ЦНС
22:27
На Київщині водійка влетіла в зупинку громадського транспорту: жінка загинула, постраждав її 6-річний син
22:03
Оновлено
Біля Пішохідного мосту обірвалася канатна дорога
У Києві обірвався канатний трос на Труханів острів, тіло чоловіка до 30 років продовжать шукати завтра. Суд не вважав атракціон небезпечним
21:52
Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон
Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
21:50
Ексклюзив
Економіст Пендзин розповів, наскільки небезпечним є технічний дефолт для України
21:21
Огляд
пожежа на заводі в Курській області РФ
Пожежі на аеродромі "Міллерово", дрони у низці областей РФ та гарячий сезон у тимчасово окупованих Криму й Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:19
Patriot
Додатковий німецький Patriot прибув до України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV