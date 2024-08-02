На аукціоні за $15 тис. продали вінтажні комікси Marvel, придбані в 1960-х менш ніж за $1
У Великій Британії 1 серпня з молотка пішли рідкісні екземпляри коміксів Marvel "Неймовірний Галк" та "Фантастична четвірка" з колекції двох братів з Лестершира
Про це пише ВВС.
Пару вінтажних коміксів Marvel, куплених у 1960-х роках за 9 пенсів ($0,1, або 4 грн) кожен, продали на аукціоні 1 серпня за 12 тис. фунтів стерлінгів ($15 тис.). Рідкісні екземпляри "Неймовірного Галка" та "Фантастичної четвірки" належали до колекції двох братів з Лестершира.
Галк, відомий своєю зеленою шкірою, у першому британському виданні 1962 року має сірий колір. Комікс "Неймовірний Галк" продали за 5,5 тис. фунтів стерлінгів ($7 тис.). Перше видання коміксу "Фантастична четвірка" 1961 року було продано за 6,5 тис. фунтів ($8,2 тис.).
Фото: аукціон Gildings
Фото: аукціон Gildings
Аукціоністи назвали ці торги запеклими. Обидва комікси були придбані двома окремими учасниками торгів з Великої Британії.
Директор аукціону Gildings Вілл Ґілдінг сказав, що брати, імена яких не розголошують, продали з молотка загалом 110 коміксів, які вони купляли щотижня в газетному кіоску, бувши дітьми.
Загалом їхню колекцію продали за 15,5 тис. фунтів ($19,7 тис.). Вона включала ще одну копію "Фантастичної четвірки", в якій вперше був зображений суперлиходій у металевій масці доктора Дума. Комікс продали за 1,6 тис. фунтів ($2 тис.), попри розірвану передню обкладинку.
Як зазначив, Ґілдінг результати торгів показали, що колекціонери прагнуть отримати найперші, найрідкісніші видання всесвіту Marvel, а попит на пізніші випуски падає досить швидко. Також популярність мають комікси, в яких уперше зустрічається якийсь з найвідоміших суперлиходіїв. Про це свідчить ціна, яку готові заплатити покупці.
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