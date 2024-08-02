На аукціоні за $15 тис. продали вінтажні комікси Marvel, придбані в 1960-х менш ніж за $1

Про це пише ВВС.

Пару вінтажних коміксів Marvel, куплених у 1960-х роках за 9 пенсів ($0,1, або 4 грн) кожен, продали на аукціоні 1 серпня за 12 тис. фунтів стерлінгів ($15 тис.). Рідкісні екземпляри "Неймовірного Галка" та "Фантастичної четвірки" належали до колекції двох братів з Лестершира.

Галк, відомий своєю зеленою шкірою, у першому британському виданні 1962 року має сірий колір. Комікс "Неймовірний Галк" продали за 5,5 тис. фунтів стерлінгів ($7 тис.). Перше видання коміксу "Фантастична четвірка" 1961 року було продано за 6,5 тис. фунтів ($8,2 тис.).

Фото: аукціон Gildings

Фото: аукціон Gildings

Аукціоністи назвали ці торги запеклими. Обидва комікси були придбані двома окремими учасниками торгів з Великої Британії.

Директор аукціону Gildings Вілл Ґілдінг сказав, що брати, імена яких не розголошують, продали з молотка загалом 110 коміксів, які вони купляли щотижня в газетному кіоску, бувши дітьми.

Загалом їхню колекцію продали за 15,5 тис. фунтів ($19,7 тис.). Вона включала ще одну копію "Фантастичної четвірки", в якій вперше був зображений суперлиходій у металевій масці доктора Дума. Комікс продали за 1,6 тис. фунтів ($2 тис.), попри розірвану передню обкладинку.

Як зазначив, Ґілдінг результати торгів показали, що колекціонери прагнуть отримати найперші, найрідкісніші видання всесвіту Marvel, а попит на пізніші випуски падає досить швидко. Також популярність мають комікси, в яких уперше зустрічається якийсь з найвідоміших суперлиходіїв. Про це свідчить ціна, яку готові заплатити покупці.

