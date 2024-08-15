На концерті alyona alyona в Нідерландах задонатили фальшиві гривні
Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка на Євробаченні-2024 разом з Jerry Heil посіла 3-тє місце, повідомила, що на концерті в Нідерландах на її збір для ЗСУ передали сувенірні гроші
Про це вона написала у facebook.
Українська артистка alyona alyona відкрила збір на допомогу 95-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на 2 мобільні РЕБ для встановлення на тягачі. Нещодавно вона відвідала місто Венло в Нідерландах з концертом, вхід на який був безкоштовним для місцевих жителів.
"Зібралось дуже багато людей, серед них і близько 500 українців. У той день хтось під сценою дав у руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо якраз в мене триває збір, і було дуже приємно за людську небайдужість", - поділилась alyona alyona.
Реп-виконавиця виклала сторіс в instagram про цю подію, в якому поділилася радістю з цього приводу. Проте у відповідь один з українців, який був на концерті, написав, що це несправжні гривні.
Фото: facebook alyona alyona
"Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій", - зазначила alyona alyona.
Фото: facebook alyona alyona
Вона попросила всіх підтримати її збір, а також додала, що 7 тис. грн, які виявилися фальшивими, покладе сама.
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