На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт

За його словами, Фонд стане мультидонорською платформою, яка опікуватиметься захистом та відновленням культурної спадщини України, а також розвитком української культури в умовах руйнувань, спричинених війною. За допомогою УФКС спробують прискорити відновлення памʼяток в Україні, залучатимуть міжнародні експертизу та ресурси.

"Фонд діятиме за бельгійським законодавством для того, щоб у прозорий спосіб залучати гроші для української культурної спадщини і українського культурного сектору загалом. Це новий інструмент, який буде по-іншому, ніж наявну платформи (ред. на кшталт UNITED24) збирати кошти і розподіляти їх в Україні. Ми сподіваємося, що це може переконати всіх наших партнерів, хто ще сумнівається в певних процедурах чи діях, довіряти цьому інструменту", — сказав посадовець.

Водночас заступник міністра зазначив, що концепція Фонду поки не фіналізована, його структура ще буде змінюватися.

Також Вербицький нагадав, що, за останньою інформацією, 1599 обʼєктів культурної спадщини постраждали від повномасштабної російської агресії. Він закликав представників громад і міську владу українських міст завчасно подбати про збереження памʼяток і евакуацію фондів.

"Це великий прорив насправді, бо ми давно говорили, як важлива нам європейська участь у консервації і відбудові памʼяток, збереженні культурних цінностей. І нарешті така фундація створена і починає працювати. Це була своєчасна і правильна презентація. Європейські колеги вже бачать, як воно вже починає працювати", — сказав голова профільного Комітету Микита Потураєв.

Натомість депутати, які є членами Комітету, звернули увагу представника міністерства на проблему підпорядкування деяких закладів, де є культурні цінності.

"Головне завдання для міністерства — це розробити політику збереження культурних цінностей по всій Україні. Навіть якщо деякі з них інституційно належать не МКСК, а іншим міністерствам. Наприклад, львівський архів, де зберігаються унікальні матеріали XVI століття, підпорядковується Міністерству юстиції. Або Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, яка підпорядковується Міністерству освіти. Окремо звернути увагу варто на музеї, які розташовані на окупованих територіях. Для нас дуже важливо, щоб був створений єдиний реєстр і запущено програму фінансування", — сказав під час засідання нардеп Микола Княжицький. Він зауважив, що з 2,5 тис. музеїв і заповідників, у підпорядкуванні Мінкульту було лише 29.

Додамо, в рамках засідання Комітету парламентарі та представники міністерства мають спільні зустрічі, візити до мистецьких та культурних закладів, бібліотек Львівської громади. В центрі уваги — актуальні проблеми збереження української культурної спадщини, видавництва та розповсюдження книг, підтримка й розвиток мистецтва та бібліотечної сфери.