На війні загинув письменник і військовий Михайло Микусь
На фронті загинув боєць 5-ї окремої штурмової бригади, поет і автор пісень Михайло Микусь з позивним Небо
Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані" в X.
На фронті загинув військовий і поет, уродженець Тернополя Михайло Небо Микусь. Він долучився до Збройних Сил України у 2022 році і служив у 5-й окремій штурмовій бригаді.
У 2023 році вийшла друком збірка поезій Михайла Микуся "Всесвіт тисячі мрій".
Михайло Микусь був випускником Тернопільської спеціалізованої школи №7 та факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка. Як зазначає "Читомо", він виступав у Тернополі з концертами, писав пісні й вірші.
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