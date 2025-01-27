На війні загинув письменник і військовий Михайло Микусь

Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані" в X.

На фронті загинув військовий і поет, уродженець Тернополя Михайло Небо Микусь. Він долучився до Збройних Сил України у 2022 році і служив у 5-й окремій штурмовій бригаді.

У 2023 році вийшла друком збірка поезій Михайла Микуся "Всесвіт тисячі мрій".

На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій «Всесвіт тисячі мрій».



Честь. pic.twitter.com/xpTBiIvIRp — Недописані (@nedopysani) January 26, 2025

Михайло Микусь був випускником Тернопільської спеціалізованої школи №7 та факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка. Як зазначає "Читомо", він виступав у Тернополі з концертами, писав пісні й вірші.