"Набити пики, подискутувати зі збоченцями": у Києві книгарні "Збірка" погрожують через презентацію фотокниги про українське ЛГБТ-ком'юніті
Київській книгарні "Збірка" після оголошення про презентацію фотокниги німецької фотографки про українське ЛГБТ-ком'юніті почали погрожувати
Про це повідомила засновниця книгарні Наталка Кузьменко.
Вона розповіла, що "Збірку" відкрили на початку 2024 року. З того часу у книгарні відбувалось багато освітніх подій як з українськими, так і з іноземними культурними діячами. Нещодавно там оголосили про презентацію фотокниги "Fragile as Glass" ("Крихкі, як скло") німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників українського ЛГБТ-ком’юніті під час повномасштабного вторгнення. Виступати під час події запросили фотографку та двох квір-героїв книги.
"Невдовзі мені скинули скриншоти з праворадикальних телеграм каналів, в яких закликають прийти "поділитись своїми поглядами" та "набити пики, подискутувати зі збоченцями". Ще раз: громадяни країни, яку я захищала від ворога, погрожують мені та моєму бізнесу в моїй країні. Відкрито закликаючи до насилля. Якщо простіше – то набити морду. Мені дуже боляче, бо після добровільної боротьби із зовнішнім ворогом, мені доводиться боротись із ворогом всередині країни. І ворог цей – невігластво, неосвіченість та маніпулятивний інформаційний простір", - йдеться у дописі.
Кузьменко зазначила, що наразі поліція вже розглядає заяву, яку вона написала. Водночас подія відбудеться, як і було заплановано, 11 жовтня о 17:00.
- У 2023 році Україна посіла 39 місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Нижче України в рейтингу розташувалися Болгарія, Румунія та Польща.
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