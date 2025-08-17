Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка

Про це видавнича майстерня YAR, що опублікувала книжку, 17 серпня 2025 року повідомила порталу "Читомо".

Текст знайшли в архівах завдяки кінорежисеру та сценаристу Мирославу Слабошпицькому, уперше опублікували у "Кур’єрі Кривбасу" у 2004 році. Первісно він задумувався як сценарій до фільму та і був присвячений режисеру Андрієві Дончику, з яким письменник співпрацював за життя.

Для публікації рукопису видавці отримали згоду від сестри письменника Валентини Лісовської, яка мешкає у США та володіє авторськими правами на його творчість. Вона також написала післямову до книжки. Передмову написав літературознавець Фелікс Штейнбук, відомий дослідник творчості Ульяненка.

Про що роман "Хрест на Сатурні"

"Головні герої роману легендарного Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні" походять із забезпечених київських родин, а їхнє кохання мало б стати запорукою красивих стосунків та щасливої долі. Втім таємничі обставини походження цих персонажів призводять до сповненого як похмурої фатальності, так і високої непоправності трагічного фіналу, який здатен зачарувати будь-якого шанувальника українського красного письменства", - ідеться в анотації.

Чим відомий автор роману

Олесь Ульяненко - письменник, автор понад 20 романів і повістей.

Майстер гостросюжетної, детективної, містичної та психологічної прози. У своїх творах підіймав табуйовані раніше у літературі теми - божевілля, каральна психіатрія в СРСР, різні види залежності, внутрішня природа злочинів та злочинності, одностатеві відносини, зловживання органів влади.

Пройшов війну в Афганістані, після повернення звідти до України тривалий час мешкав у Будинку творчості письменників в Ірпені.

У 1997 році став лавреатом Малої Шевченківської премії за роман "Сталінка" про кримінальне життя київських соціальних низів доби радянського застою. На основі "Сталінки" Ульяненко написав і сценарій, який, за його власними твердженнями, у нього викрали росіяни та зняли художній фільм "Жмурки".

Твори Ульяненка перекладені англійською, німецькою, польською, чеською, вірменською та фінською мовами.

За рік до смерті письменника, у 2009-му, за роман "Жінка моєї мрії" його переслідував неіснуючий наразі держорган під назвою Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Чиновники затаврували твір як "порнографічний" та вилучили з обігу.