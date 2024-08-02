"Нагадування світу про цінності свободи": Ukrainian Freedom Orchestra дав концерт у Нью-Йорку

Про це повідомляє Укрінформ.

Концерт пройшов у рамках третього світового турне колективу по Європі та США. На ньому були присутні сотні глядачів, серед яких дипломати, акредитовані при ООН..

Як зазначили в постпредстві України при ООН, оркестр під патронатом першої леді України Олени Зеленської "твердо захищає культурну спадщину України на культурному фронті".

"Це не просто музичний твір, це нагадування світу про цінності свободи, рішучості й опору, а також потужний символ нашої боротьби та стійкості", – зауважили в постпредстві.

Зазначається, що особливістю цього концерту стало виконання українською мовою Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена на слова Фрідріха Шиллера, яка цьогоріч відзначає 200-ту річницю її створення.

"Мистецтво не лише допомагає нам пережити часи страждань і трагедій – воно перетворює просте існування на життя", – сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи перед початком концерту, нагадавши, що мелодія Бетховена стала офіційним гімном ЄС.

"Ода до радості" пронизала серце моєї подруги Кері-Лінн, яка зараз виконує її по всьому світу з Українським оркестром свободи протягом уже третього року цієї жорстокої загарбницької війни", – зазначив Кислиця.

Довідково. Ukrainian Freedom Orchestra було створено за ініціативи Вілсон у співпраці з нью-йоркською Метрополітен-оперою, Польською національною оперою, Постійним представництвом України при ООН, МКІП та МЗС України та за підтримки Офісу президента України.

До складу оркестру входять українські музиканти, які через війну змушені були покинути Україну, а також ті, хто давніше виступає у складі відомих музичних колективів.

Оркестр протягом липня дав концерти в Парижі, Варшаві, Ґдині, Лондоні, 4 липня, у Вашингтоні виступить 4 серпня.