"Шлях солдата": В Україні відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію
В Україні у четвер, 1 серпня, відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію "Шлях солдата", який розповідає про трьох героїв, які долучились до ЗСУ
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Проєкт "Шлях солдата" ініційований Державним бюро розслідувань і реалізований "Френдс Креатив Лаб" спільно з телеканалом "Ми-Україна+".
"Для того, аби зруйнувати численні російські міфи Державне бюро розслідувань виступило з ініціативою створення правдивого і реалістичного проєкту про мобілізацію і підготовку наших воїнів", - зазначила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Серіал розповідає про двох чоловіків і жінку з моменту мобілізації до завершення проходження базової військової підготовки у навчальних центрах ЗСУ.
Фото: Катерина Галко/Еспресо
"Шлях солдата" показує, що відбувається після отримання повістки або після прийняття рішення йти захищати країну добровільно: як розподіляють бійців за фахом, що питають у ТЦК, що брати з собою з дому, чого навчають інструктори та як можна підготуватися до участі в реальних бойових діях.
"Завдяки одному цьому фільму чи передачі, звичайно, не буде популяризована служба. Але якщо робити і фільми, і більше інформувати суспільство, і вживати заходів щодо більш серйозної підготовки - я думаю, що це дасть результат", - прокоментував генерал-майор ЗСУ Олександр Голоднюк.
- В Українському домі Volia Space, який працює в Парижі під час проведення Олімпійських ігор, покажуть документальні фільми про повномасштабне вторгнення.
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