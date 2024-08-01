"Шлях солдата": В Україні відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Проєкт "Шлях солдата" ініційований Державним бюро розслідувань і реалізований "Френдс Креатив Лаб" спільно з телеканалом "Ми-Україна+".

"Для того, аби зруйнувати численні російські міфи Державне бюро розслідувань виступило з ініціативою створення правдивого і реалістичного проєкту про мобілізацію і підготовку наших воїнів", - зазначила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Серіал розповідає про двох чоловіків і жінку з моменту мобілізації до завершення проходження базової військової підготовки у навчальних центрах ЗСУ.





Фото: Катерина Галко/Еспресо

"Шлях солдата" показує, що відбувається після отримання повістки або після прийняття рішення йти захищати країну добровільно: як розподіляють бійців за фахом, що питають у ТЦК, що брати з собою з дому, чого навчають інструктори та як можна підготуватися до участі в реальних бойових діях.

"Завдяки одному цьому фільму чи передачі, звичайно, не буде популяризована служба. Але якщо робити і фільми, і більше інформувати суспільство, і вживати заходів щодо більш серйозної підготовки - я думаю, що це дасть результат", - прокоментував генерал-майор ЗСУ Олександр Голоднюк.