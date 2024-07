Війна в Україні: у Парижі під час Олімпіади покажуть фільм "Довга доба" та фотороботи Ліберових

Програма заходів оприлюднена на сайті Українського дому".

На час проведення Олімпійських ігор - 2024 у паризькому парку Ла-Віллетт почав роботу Український дім Volia Space. Осередок працюватиме з 28 липня до 10 серпня під гаслом збірної The Will to Win і слугуватиме національним центром і місцем зустрічі українських спортсменів, тренерів, представників влади, українських та іноземних медіа.

У перший день роботи Volia Space тут виступила співачка Джамала.

2 серпня у Volia Space відкриється виставка документальних фотографій Костянтина та Влади Ліберових. Це подружжя українських фотографів, яке з перших днів повномасштабного вторгнення їздить Україною та документує війну і воєнні злочини Росії.

Цього дня також відбудеться показ фільму Юліана Улибіна "Діти бомбосховищ". Фільм складається з десяти епізодів, кожен з яких розповідає історію родини на Чернігівщині, в Ірпені, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Гуляйполі та Запоріжжі. Діти й дорослі розповідають про свій досвід війни.

3 серпня пройде показ документального фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", а також спілкування з автором фільму. Стрічка розповідає про тварин, постраждалих від війни. Стрічку вже придбав найбільший мовник США.

Цього дня відбудеться також перегляд фільму Алана Бадоєва "Довга доба". Документальна стрічка розповідає про вторгнення російських військ в Україну у 2022 році. До фільму увійшли зняті на телефон кадри від 12 тис. українців — це історії як тих, кому вдалося вижити під час воєнних дій, так і людей, які загинули в окупації.

7 серпня покажуть фільм "20 Днів в Маріуполі", який здобув "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм".

У рамках заходів, які триватимуть до 10 серпня, відбудуться також виставки, зустрічі з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та інші події.