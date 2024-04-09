Випередила "20 днів у Маріуполі": документалка Антона Птушкіна встановила рекорд касових зборів

Про це повідомляє Forbes з посиланням нам СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська.

Документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" українського тревел-блогера, ексведучого програми "Орел і решка" Антона Птушкіна став рекордсменом. За перший вікенд у національному прокаті він зібрав 2,3 млн грн – це більше, ніж найкасовіший український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" заробив за 16 вікендів.

Стрічку показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Щодня кінотеатри показували близько 240 сеансів фільму. З 4 по 7 квітня стрічку переглянули близько 13,4 тис. глядачів. 4 квітня стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" встановила ще один рекорд: найбільший бокс-офіс за результатами першого дня прокату в ніші документального кіно – 359 тис. грн.

"Це однозначно успішний старт прокату для будь-якого, не лише документального фільму", – зауважила Ясінська.

Найкасовішому на сьогодні українському документальному фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова знадобилось 16 вікендів, аби зібрати 2,1 млн грн та майже 17 тис. глядачів. Станом на початок квітня бокс-офіс стрічки, яка отримала перший в історії України "Оскар", становив 8,7 млн грн.

"Ми, наші улюбленці та війна" - це перший документальний фільм українського телеведучого та мандрівника Антона Птушкіна. Стрічку вже придбав найбільший мовник США.

Оскароносна документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" встановила рекорди за кількістю глядачів на українських стрімінгових сервісах.