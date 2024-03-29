"Смертю людини вже нікого на Заході не здивувати": Птушкін презентував документалку про тварин і війну

Про це повідомляє "Детектор медіа".

У Києві стартував триденний фестиваль документального кіно Doc Kyiv Fest. Під час церемонії відкриття кінофестивалю відбулася премʼєра першого документального фільму українського тревел-блогера, ексведучого програми "Орел і решка" Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна".

"2022 рік був роком коротких форм. Усі робили відоси, які потрібно було терміново вивантажувати. Я не вмію такого робити, на жаль. Я зрозумів, що мені потрібно щось більш фундаментальне, і документальне кіно — це, напевно, одна з таких форм. Ми вирішили розповісти про тварин, бо ми шукали кут, під яким можна було б показати війну так, щоб було цікаво дивитись іноземцям. Це насправді дуже прагматичний підхід. Було літо 2022 року — Буча вже відбулася. На жаль, смертю людини вже було нікого не здивувати на Заході. А тварини — це тема, яка може торкнути серця", - поділився режисер.

Фільм створювався для західної аудиторії, тому у стрічці велика кількість людей говорить англійською. Уже вдалося досягнути певного результату — фільм вже придбав найбільший мовник США — PBS. Міжнародну версію стрічки "Ми, наші улюбленці та війна" покажуть у США в рамках популярного документального проєкту Nature від PBS.



PBS є найбільш відомим провайдером в Америці, та, зокрема, транслював у серії Frontline фільм "20 днів в Маріуполі".

Створювалась стрічка у співпраці з канадською компанією Yap Films. За словами Птушкіна, представники цієї компанії знайшли його за допомогою великої української діаспори в Канаді. Представників Yap Films зацікавив його англомовний YouTube-канал, на якому в той час останнє відео було присвячено псу Патрону. Режисер пояснює, що українську версію фільму створили, адже відчули, що багато історій хочеться розповісти українцям.

"Але для мене це два різних фільми. Це пов’язано з тим, що нам і Заходу цікаві різні речі", — зазначив режисер.

Однією з героїнь фільму є Наталя Мазур — колишня керівниця притулку в Бородянці, де під час окупації в зачинених вольєрах загинуло багато собак. Мазур каже, що не випустила собак з вольєрів, бо вони могли напасти на людей.

"Одне з найголовніших питань для нас було — чи варто ризикувати життям людини, щоб врятувати тварин? І відповіді на це питання немає. Це жахливо, але глядач має зробити вибір сам", — додав Птушкін.

Фільм вийде в український прокат 4 квітня.



