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Найкращі фільми з Кіану Рівзом. ТОП-5

11 березня, 2024 понедiлок
18:32
Кіно кіно, люди дивляться фільм

Ці фільми вже давно історія. Але переглядати їх абсолютно не набридає. Власне, із цих фільмів і почалась зіркова кар'єра та світова впізнаваність актора з неординарною зовнішністю та неабияким талантом. Пропонуємо до перегляду

"ШВИДКІСТЬ", 1994

Володар двох премій "Оскар", фільм "Швидкість" став поворотним у кар'єрі не лише Кіану Рівза, а і його партнерки Сандри Баллок. Роль у картині, що принесла Рівзу статус зірки першої величини, залишається однією з найкращих у фільмографії актора...

 

"АДВОКАТ Диявола", 1997

Для залучення до фільму Аль Пачіно Рівз погодився знизити власний гонорар. В результаті зірковий склад картини та нове амплуа амбітного кар'єриста принесли фільму фантастичну популярність та гарні рецензії...

 

"МАТРИЦЯ", 1999

Культова трилогія "Матриця" - одна з найкомерційніших успішних робіт Рівза, яка принесла йому всесвітню славу, а світу - нового супергероя. Кіберхакер Нео став символом свого часу - персонаж із великого кіно перекочував у комікси та комп'ютерні ігри. Спецефекти, фантазійні сцени бійок та саундтреки до фільму у виконанні відомих музикантів зробили бойовик найпопулярнішим та високобюджетним екшеном свого часу...

 

"СОЛОДКИЙ ЛИСТОПАД", 2001

Романтична мелодрама, де партнеркою Рівза стала красуня Шарліз Терон, набула величезного резонансу завдяки суперечливим оцінкам. Незважаючи на погані відгуки критиків та номінації "Найгірший актор" та "Найгірша актриса", фільм був позитивно прийнятий публікою і досі залишається в топлисті головних любовних драм...

 

"КОНСТАНТИН: ВОЛОДАР ТЕМРЯВИ", 2005

Роль у трилері "Костянтин: володар темряви" закріпила за Рівзом амплуа героя містичних фільмів. Критики й таблоїди зійшлися на думці, що нетипова чоловіча краса допомогла досягти успіху Кіану в цьому жанрі...

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Культура
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