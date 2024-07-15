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"Найважливіша аудиторія": Соловій заявила, що всі артисти зобовʼязані їздити на фронт

15 липня, 2024 понедiлок
16:51
Культура Христина Соловій

Українська співачка Христина Соловій розповіла про свої виступи перед військовими на фронті разом з "Культурним десантом" та зазначила, що цивільні її розчаровують

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Про це вона сказала на відео для "Культурного десанту", яке поширила в instagram.

Українська співачка Христина Соловій, яка під час повномасштабного вторгнення їздить на фронт та виступає перед військовими, розповіла про свої емоції та почуття від концертів для воїнів.

"Дуже приємно впізнавати знайомі обличчя, тому що, я розумію, що я можу більшість із них уже не застати, коли я приїжджаю вдруге. Вчора, наприклад, перша рота третьої штурмової. Упізнала багато знайомих людей. Це дуже приємно", - зізналася співачка.

Вона зауважила, що позиція багатьох цивільних її розчаровує. На думку Соловій, всі зайняли позицію "моя хата з краю". 

"Я розумію, що так працює людська психіка, і для того, щоб вижити, нам потрібно якось абстрагуватися. І ми маємо пам’ятати, що йде священна війна, що є люди, які віддають за нас життя, які живуть на межі життя і смерті. Ми їм потрібні, щоб допомагати донатами, підтримкою психологічною, будь-якою. І не може бути свідомого українського громадянина, який не займається чимось корисним для війни: чи то це маленька справа, чи то це велика справа, чи то це маленький донат, чи великий донат — ми всі на війні", - наголосила музикантка.

Христина Соловій заявила, що всі українські знаменитості повинні приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських воїнів.

"Артистам не те що варто приїжджати на фронт, вони просто зобов’язані. Справа артиста під час війни, в першу чергу, виступати перед військовими. Тому що це найважливіша аудиторія, найважливіші люди", — сказала співачка.

Вона додала, що розуміє тих, хто боїться їхати.

"У кожного свої страхи, але все можна вирішити. Є більш безпечні позиції, є менш безпечні. Ви можете це узгодити з керівниками цих напрямків. Саме тут має бути кожен митець, ділитися своєю творчістю, підтримувати наших воїнів та вчитися у них, що жоден страх не може бути сильнішим за нашу волю", — підсумувала Соловій.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
військові
Христина Соловій
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