"Не було жодної хвороби": експродюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні

Про це пише NV з посиланням на допис Горбенка у facebook, який наразі прихований.

Колишній продюсер українського співака Олега Винника Олександр Горбенко оприлюднив великий допис у соцмережі, в якому висловився про зникнення з публічного простору музиканта з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та піддав сумнівам його допомогу ЗСУ. Допис став реакцією на анонс нової пісні Винника, першої за час великої війни, яким поділилася голова його фан-клубу "Вовчиці" Валерія Барон.

"Як засновник та ідеолог всього цього двіжу, констатую, "Вовчиці" мімікрували і перетворились у залишкову фракцію, осад, який випав на дно, у спільноту міньйонів — "Барон та підбароновики". Власне, мій публічний коментар на все лайно, яке вони безвідповідально, багато років дряпали на мою адресу. Багато літер, але вибачте, накипіло", - написав Горбенко.

Експродюсер зазначив, що Винник зривав концерти, пропускав виступи, зривав інтерв'ю, фотосесії та заплановані під час спільної роботи публікації у ЗМІ. Він назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом".

"Вам достеменно відомо, що є причиною дивної поведінки, неадекватних слів та вчинків артиста, який став жалюгідним мемом і посміховиськом для всієї країни. Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу. Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю", — заявив Горбенко, звертаючись до Валерії Барон.

Він звинуватив керівницю фан-клубу співака у брехні про діяльність його фонду та благодійну допомогу під час війни. Експродюсер навів приклади успішної волонтерської діяльності Ірини Федишин, Артема Пивоварова, Олександра Пономарьова, Михайла Хоми, Андрія Хливнюка, Олі Полякової і закликав команду Винника надати звіт про його волонтерську діяльність.

"У вашому випадку ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких, у ваших байках, з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому. У вас є хороша можливість виставити мене дурнем: опублікуйте звіт і покажіть хоча б третину суми, яку ви вперто декларуєте. Людям було б цікаво побачити звіт вашого розрекламованого фонду, скільки донатів ви зібрали за два роки, на що їх витратили. Звичайна практика. Ви цього не зробите від слова ніколи з тієї простої причини, що ніколи не було того, чого ніколи не було", — наголосив Горбенко.

Він назвав діяльність Валерії Барон і фонду "пральнею, створеною з однією примітивною метою — відбілити персонажа, який з усіх технічних отворів дав під себе відпрацьованим тосолом".

У квіті 2023 року Олександр Горбенко повідомив, що розірвав співпрацю з Винником. Він уточнив, що права на музичний матеріал артиста належать його компанії.

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни