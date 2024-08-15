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"Не було жодної хвороби": експродюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2024 четвер
11:25
Культура На фото: Олег Винник

Колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко розкритикував голову фан-клубу співака Валерію Барон, яка днями анонсувала пісню, з якою артист планує повернутися

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Про це пише NV з посиланням на допис Горбенка у facebook, який наразі прихований.

Колишній продюсер українського співака Олега Винника Олександр Горбенко оприлюднив великий допис у соцмережі, в якому висловився про зникнення з публічного простору музиканта з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та піддав сумнівам його допомогу ЗСУ. Допис став реакцією на анонс нової пісні Винника, першої за час великої війни, яким поділилася голова його фан-клубу "Вовчиці" Валерія Барон.

"Як засновник та ідеолог всього цього двіжу, констатую, "Вовчиці" мімікрували і перетворились у залишкову фракцію, осад, який випав на дно, у спільноту міньйонів — "Барон та підбароновики". Власне, мій публічний коментар на все лайно, яке вони безвідповідально, багато років дряпали на мою адресу. Багато літер, але вибачте, накипіло", - написав Горбенко.

Експродюсер зазначив, що Винник зривав концерти, пропускав виступи, зривав інтерв'ю, фотосесії та заплановані під час спільної роботи публікації у ЗМІ. Він назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом".

"Вам достеменно відомо, що є причиною дивної поведінки, неадекватних слів та вчинків артиста, який став жалюгідним мемом і посміховиськом для всієї країни. Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу. Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю", — заявив Горбенко, звертаючись до Валерії Барон.

Він звинуватив керівницю фан-клубу співака у брехні про діяльність його фонду та благодійну допомогу під час війни. Експродюсер навів приклади успішної волонтерської діяльності Ірини Федишин, Артема Пивоварова, Олександра Пономарьова, Михайла Хоми, Андрія Хливнюка, Олі Полякової і закликав команду Винника надати звіт про його волонтерську діяльність.

"У вашому випадку ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких, у ваших байках, з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому. У вас є хороша можливість виставити мене дурнем: опублікуйте звіт і покажіть хоча б третину суми, яку ви вперто декларуєте. Людям було б цікаво побачити звіт вашого розрекламованого фонду, скільки донатів ви зібрали за два роки, на що їх витратили. Звичайна практика. Ви цього не зробите від слова ніколи з тієї простої причини, що ніколи не було того, чого ніколи не було", — наголосив Горбенко.

Він назвав діяльність Валерії Барон і фонду "пральнею, створеною з однією примітивною метою — відбілити персонажа, який з усіх технічних отворів дав під себе відпрацьованим тосолом".

У квіті 2023 року Олександр Горбенко повідомив, що розірвав співпрацю з Винником. Він уточнив, що права на музичний матеріал артиста належать його компанії.

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни

У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому повідомляв, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року. У тому ж інтервʼю він зазначив, що вважав недоречним звертатися до українців, коли сам у Німеччині.

Олег Винник зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів.

12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться.

Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.

Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
Олег Винник
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