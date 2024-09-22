Не годували понад 20 годин: учасниці реаліті на YouTube подали позов проти "найщедрішого блогера" Містера Біста

Про це повідомляє BBC.

Судовий документ, що налічує 54 сторінки, звинувачує продюсерську компанію MrB2024 та Amazon у створенні ворожого робочого середовища, де панувала "культура мізогінії та сексизму".

Серед звинувачень, які містяться у судовому позові:

Небезпечні умови праці: Учасниці стверджують, що їх "недогодовували і перевтомлювали", а їжа надавалася "спорадично і рідко", що ставило під загрозу їхнє здоров'я та благополуччя.

Учасниці стверджують, що їх "недогодовували і перевтомлювали", а їжа надавалася "спорадично і рідко", що ставило під загрозу їхнє здоров'я та благополуччя. Сексуальні домагання: У документі також йдеться про те, що "відповідачі створили, дозволили існувати та підтримували культуру і практику сексуальних домагань, у тому числі у формі ворожого робочого середовища".

Ці звинувачення виникли після того, як The New York Times в серпні опублікувала статтю, в якій інтерв'ювали більше десятка учасників шоу. Вони також стверджували, що на знімальному майданчику були "кілька госпіталізацій" та що одна людина провела понад 20 годин без їжі.

MrBeast та Amazon поки що не прокоментували звинувачення.

Довідково: Відео Містера Біста - це великобюджетні проєкти, найпопулярніший з них, який переглянули 652 мільйони разів, відтворює хіт Netflix "Гра в кальмарів" у реальному житті з призом у 456 тисяч доларів.

Більшість його філантропічних акцій є менш суперечливими - зокрема, роздача будинків, готівки та автомобілів - що допомогло створити йому імідж одного з найкращих інтернет-доброчинців.

Згідно з даними його веб-сайту, він доставив понад 25 мільйонів обідів потребуючим по всьому світу.

Люди продовжують підписуватися на його соціальні канали. У червні він набрав достатню кількість підписників, щоб зробити свій канал на YouTube найбільшим у світі.