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Головна Культура Не годували понад 20 годин: учасниці реаліті на YouTube подали позов проти "найщедрішого блогера" Містера Біста

Не годували понад 20 годин: учасниці реаліті на YouTube подали позов проти "найщедрішого блогера" Містера Біста

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
13:08
Культура Джиммі Дональдсона, MrBeast

Джиммі Дональдсон, більш відомий як Містер Біст, найбільший інфлюенсер YouTube, опинився в центрі скандалу після судового позову, поданого п'ятьма учасницями майбутнього шоу "Ігри звірів" на Prime Video

Зміст

Про це повідомляє BBC.

Судовий документ, що налічує 54 сторінки, звинувачує продюсерську компанію MrB2024 та Amazon у створенні ворожого робочого середовища, де панувала "культура мізогінії та сексизму".

Серед звинувачень, які містяться у судовому позові:

  • Небезпечні умови праці: Учасниці стверджують, що їх "недогодовували і перевтомлювали", а їжа надавалася "спорадично і рідко", що ставило під загрозу їхнє здоров'я та благополуччя.
  • Сексуальні домагання: У документі також йдеться про те, що "відповідачі створили, дозволили існувати та підтримували культуру і практику сексуальних домагань, у тому числі у формі ворожого робочого середовища".

Ці звинувачення виникли після того, як The New York Times в серпні опублікувала статтю, в якій інтерв'ювали більше десятка учасників шоу. Вони також стверджували, що на знімальному майданчику були "кілька госпіталізацій" та що одна людина провела понад 20 годин без їжі.

MrBeast та Amazon поки що не прокоментували звинувачення.

Довідково: Відео Містера Біста - це великобюджетні проєкти, найпопулярніший з них, який переглянули 652 мільйони разів, відтворює хіт Netflix "Гра в кальмарів" у реальному житті з призом у 456 тисяч доларів.

Більшість його філантропічних акцій є менш суперечливими - зокрема, роздача будинків, готівки та автомобілів - що допомогло створити йому імідж одного з найкращих інтернет-доброчинців.

Згідно з даними його веб-сайту, він доставив понад 25 мільйонів обідів потребуючим по всьому світу.

Люди продовжують підписуватися на його соціальні канали. У червні він набрав достатню кількість підписників, щоб зробити свій канал на YouTube найбільшим у світі.

  • 12 серпня повідомлялось, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю відключає монетизацію для облікових записів користувачів із РФ та припиняє діяльність в російському інтернеті (Рунеті).
Теги:
Світ
Кримінал
США
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