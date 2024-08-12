Google повністю припиняє монетизацію для російських YouTube-блогерів, - росЗМІ
Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю відключає монетизацію для облікових записів користувачів із РФ та припиняє діяльність в російському інтернеті (Рунеті)
Про це повідомляє Тhe Moscow Times.
Зазначено, що 12 серпня лист щодо припинення монетизації отримали російські блогери та виробники контенту.
"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна. Заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо обліковий запис не буде призупинено отримання платежів і пороги оплати будуть досягнуті", - йдеться у листі від Google AdSense.
Акцентується, що через це російські YouTube-блогери й власники сайтів повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.
Зазначено, у 2022 році заборонила показ реклами в Росії: такі повідомлення недоступні в пошуку, в YouTube та партнерських мережах. Водночас тоді російські блогери мали змогу отримувати дохід від перегляду їхнього контенту за кордоном.
- 30 липня Держдума РФ остаточно прийняла поправки до законодавства, зобов'язавши блогерів та власників каналів у Телеграмі з числом передплатників понад 10 тис. передати до Роскомнагляду інформацію про себе.
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