"Не хотів би спекулювати на цій темі": у режисера Залевського діагностували некроз кісток

Про це повідомляє проєкт "Наодинці".

Український режисер і дизайнер Олексій Залевський повідомив журналістам, що пів року тому лікарі виявили у нього некроз кісток — руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба. Для того, щоб не залишитися прикутим до ліжка на все життя, йому потрібно зробити дві операції на стегнах.

"Я не хотів би спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно", - поділився Олексій.

Сума, яку озвучили лікарі, - 14 тис. євро. Цих грошей в Залевського немає, але просити їх у своїх знайомих чи друзів він не хоче.

"Я пенсіонер. Я не жартую. Маю офіційну пенсію 2070 гривень. Тож так живемо. Я шукаю якусь роботу. Поки був час, я почав вивчати монтажні програми, корекцію кольорів", – розповів режисер.

Наразі він завершує роботу над своїм третім фільмом.

