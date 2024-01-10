Не лише Огнєвіч і "СКАЙ": Руслана також постраждала від шахраїв та переносить концерти

Про це вона повідомила в Instagram.

Перша переможниця Євробачення у 2004 році Руслана Лижичко переносить свої сольні концерти, які мали відбутися 9 лютого в Києві, 14 лютого в Одесі та 6 березня у Львові. Концерти відбудуться в нові дати, а всі придбані квитки будуть дійсні.

"Я не знаю, що сталося з людиною, яка звернулась до нас з пропозицією зробити великі концерти у Києві, Одесі та Львові, але констатую факт, що від 2 листопада і до сьогоднішнього дня він так і не вийшов на зв’язок. Організатором концертів є компанія "СТАР ЛЕЙБЛ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ УКРАЇНА", і її керівник Тарас Доненко зник і перебуває зараз у розшуку", - поділилась артистка.

Вона уточнила, що концерти влаштують самостійно, щоб зберегти довіру та любов слухачів.

"Зі зрозумілих причин ми не зможемо це зробити в заявлені дати: 9.02 – Київ, 14.02 – Одеса, 6.03 - Львів. Але концерти не скасовуються, вони відбудуться в нові дати, які ми оголосимо згодом", - додала Руслана.

Першою про шахраїв повідомила Злата Огнєвіч. Вона скасувала свої концерти, оскільки стала жертвою шахрайства концертної компанії Star Label.

Згодом про схожу ситуацію розповів і Олег Собчук. Лідер гурту "СКАЙ" заявив, що організатор концертів Тарас Доненко забрав кошти за заплановані наперед концерти у квиткових операторів і зник.