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Не потрібно передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності, - письменниця Савка

Євген Козярін
4 серпня, 2025 понедiлок
13:55
Культура

Хочеться, щоб країна повірила у свою гідність і позбулася комплексу меншовартості, який постійно гальмує наш розвиток. потрібно бути свідомим і не передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності

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Про це заявила письменниця, видавчиня та громадська діячка Мар'яна Савка в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Здоровий глузд підказує нам обирати власну ідентичність і виховувати в собі політичного українця - незалежно від національності чи мови, з якою ми прийшли у цей світ", - сказала вона.

Савка зауважила, що важливо поважати українську мову, адже вона є державною. 

"Водночас кожен має право говорити тією мовою, якою бажає - заборони у цьому питанні недоречні та шкідливі. Проте потрібно бути свідомим і не передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності, адже з цим їм жити та пояснювати, що ворожі гармати захищають не лише російськомовних, а всю Україну", - зазначила видавчиня.

Вона додала, що з іншого боку, часто лунають меседжі, що нібито йдуть захищати російськомовних українців. 

"Але навіщо захищати україномовних чи російськомовних, якщо можна бути україномовним в Україні - і це не боляче, а навпаки - класно. Просто хочеться, щоб країна повірила у свою гідність і позбулася комплексу меншовартості, який постійно гальмує наш розвиток. Ми - не малороси, ми - українці. Українцями ми були задовго до здобуття державності, мали власну державність, втратили її, а тепер знову здобули. Це ніхто нам не приніс на тарілочці - це наш свідомий цивілізаційний вибір, який має визначати все, що ми робимо", - підсумувала Савка.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Люди змін з Лесею Вакулюк
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