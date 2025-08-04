Не потрібно передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності, - письменниця Савка
Хочеться, щоб країна повірила у свою гідність і позбулася комплексу меншовартості, який постійно гальмує наш розвиток. потрібно бути свідомим і не передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності
Про це заявила письменниця, видавчиня та громадська діячка Мар'яна Савка в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
"Здоровий глузд підказує нам обирати власну ідентичність і виховувати в собі політичного українця - незалежно від національності чи мови, з якою ми прийшли у цей світ", - сказала вона.
Савка зауважила, що важливо поважати українську мову, адже вона є державною.
"Водночас кожен має право говорити тією мовою, якою бажає - заборони у цьому питанні недоречні та шкідливі. Проте потрібно бути свідомим і не передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності, адже з цим їм жити та пояснювати, що ворожі гармати захищають не лише російськомовних, а всю Україну", - зазначила видавчиня.
Вона додала, що з іншого боку, часто лунають меседжі, що нібито йдуть захищати російськомовних українців.
"Але навіщо захищати україномовних чи російськомовних, якщо можна бути україномовним в Україні - і це не боляче, а навпаки - класно. Просто хочеться, щоб країна повірила у свою гідність і позбулася комплексу меншовартості, який постійно гальмує наш розвиток. Ми - не малороси, ми - українці. Українцями ми були задовго до здобуття державності, мали власну державність, втратили її, а тепер знову здобули. Це ніхто нам не приніс на тарілочці - це наш свідомий цивілізаційний вибір, який має визначати все, що ми робимо", - підсумувала Савка.
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