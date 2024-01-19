Не виспались перед роботою: фанати подали до суду на Мадонну через затримку початку концерту

Про це пише The Guardian.

17 січня на американську попспівачку Мадонну подали до суду через те, що її концерт у рамках туру The Celebration Tour у Нью-Йорку 13 грудня почався із запізненням на 2 години. Двоє шанувальників зірки заявили, що наступного ранку їм "довелося вставати рано, щоб піти на роботу".

У позові, поданому до федерального суду Брукліна, Майкл Феллоуз і Джонатан Хедден стверджують, що вони купили квитки на шоу 13 грудня в Barclays Center в рамках туру Celebration.

Згідно з позовом, шоу мало розпочатися о 20:30, але 65-річна співачка вийшла на сцену лише після 22:30. Коли двоє відвідувачів концерту поверталися додому після першої години ночі, вони "застрягли посеред ночі" і "зіткнулися з обмеженням громадського транспорту, обмеженням спільних поїздок та/або підвищеними витратами на громадський і приватний транспорт".

Пізнє завершення шоу також вплинуло на їхню здатність "подбати про свої сімейні обов’язки наступного дня", як стверджується в позові.

Феллоуз і Хедден звинувачують Мадонну, арену Barclays Center і промоутера туру у "несумлінних, нечесних та/або оманливих торговельних практиках" щодо інформації про початок концерту, що, як вони стверджують, є порушенням контракту та "безпідставним використанням неправдивих рекламних дій".

Позов вимагає статусу колективного для відвідувачів інших концертів у рамках туру Celebration, які розпочалися із запізненням, включаючи наступні два концерти Мадонни в Нью-Йорку 14 і 16 грудня.

Затримки – не рідкість у світі живих музичних виступів. Сама Мадонна стикалася з подібними позовами: у 2019 році, коли фанат із Флориди стверджував, що запізнення початку концерту Madame X було порушенням контракту; і знову у 2020 році, у судовому процесі, поданому двома відвідувачами концерту в Нью-Йорку. Пізніше обидва позови були відхилені за власним бажанням.

Нинішній тур Мадонни Celebration був перенесений з липня минулого року після того, як співачка була госпіталізована через бактеріальну інфекцію. Тур триватиме до квітня і завершиться концертом у Мексиці.

24 червня Мадонну знайшли непритомною та терміново доправили до лікарні, де підʼєднали до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії.

Пізніше виявилось, що Мадонна протягом місяця мала проблеми зі здоровʼям, але ігнорувала симптоми. Вона не проходила жодних обстежень у лікаря, адже була зосереджена на репетиціях свого майбутнього туру.

Після того, як Мадонну відпустили додому, їй не стає краще, вона прикута до ліжка та постійно блює. Вона не зверталась до лікаря, адже не хотіла відриватися від репетицій напередодні туру.

Згодом вона сама прокоментувала свою хворобу. Мадонна подякувала фанатам за позитивну енергію, молитви та слова зцілення та підбадьорення. Вона зізналась, що, коли прокинулась в лікарні, найперше подумала про дітей.