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"Не вважаю себе зрадником": Гонковський заявив, що переїхав за кордон через погрози

2 липня, 2024 вiвторок
16:38
Культура

Чоловік блогерки Тетяни Пренткович Андрій Гонковський записав розлоге відео про причини переїзду за кордон та з відповідями, чому не на фронті

Зміст

Про це вони розповіли у відео, яке поширили на YouTube-каналі Тані Пренткович.

У березні стало відомо, що подружжя блогерів Андрій Гонковський та Тетяна Пренткович, які потрапили у скандал, відпочиваючи на Мальдівах, залишилися жити за кордоном. Тепер вони вперше прокоментували свій переїзд, відповівши на питання підписників. 

"Я поїхав за кордон по "Шляху". І так я їздив вже декілька разів до цього. Це вже була третя поїздка, якщо я не помиляюся. І щоразу я проводив освітню подію, зустрічі з підприємцями, ми збирали кошти, додавали свої, перераховували сотні тисяч гривень", - заявив Гонковський.

Він знову пояснив, що полетів на Мальдіви до родини не заплановано, а тому, що в робочому графіку зʼявилося вікно.

"Оскільки по приїзду дещо змістилися дати подій, я мав вільний час, який міг провести або сидячи у Варшаві, або міг приєднатися і полетіти до моєї родини, яка поїхала на відпочинок на Мальдіви. І я вирішив поїхати до них", - зазначив блогер.

Він уточнив, що не розповів про поїздку одразу, тому що "Мальдіви є тригерною локацією і до війни, і в інший період". Фото і відео він публікував постфактум не для того, щоб когось обманути чи заплутати. Проте обидва блогери зіткнулися з булінгом і хейтом, що тривало дуже довго. Це змусило їх боятися за власну безпеку.

"На той момент ми не приймали однозначного рішення, що переїжджаємо. Ми не планували. Цей весь бруд, який на нас лився, страх того, що ти не розумієш, що буде далі, образи, відчуття, що весь світ проти тебе", - пожалівся Гонковський.

Тому він вирішив почекати, коли все вляжеться, а тоді повернеться в Україну. 

"Було так, що ми вирішили залишитись на тиждень (в Польщі, - ред.), потім ще на два, потім: "Винаймімо квартиру на місяць і, можливо, все вляжеться", - пригадав він.

Після цього чоловік остаточно ухвалив рішення переїжджати за кордон. Проте не вважає, що цим вчинком зрадив країну.

"Я не вважаю себе зрадником. Я протягом останніх 2,5 роки вів дуже проактивну позицію з погляду і України, і бізнесу в країні, і інвестицій у нові проєкти, допомоги армії", - підсумував блогер.

Проте він запевнив, що планує повернутися, коли для нього це стане безпечним.

"Точно повернуся. Дуже хочу це зробити, але зараз відчуваю, що це ще небезпечно. Нещодавно були і погрози, і анонімні дзвінки. Насправді я тут себе на 100% не почуваю у безпеці", - додав чоловік Пренткович.

Він також пояснив, що не воює через страх. Однак думки піти на фронт в Гонковського були.

"Мабуть, це страх. Насправді я думав про цей вибір, але в той період часу Таня була вагітна на 5-му місяці. Я уявляв, що можу померти, не побачивши свого сина. Страх смерті, не побачити сина, залишити їх самих. Тому я ухвалив рішення, що буду допомагати через інші дії, які, на мою думку, мали б хоч частково компенсувати те, що я не там", - запевнив блогер.

Скандал через відпочинок на Мальдівах Андрія Гонковського та Тетяни Пренткович

24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.

Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.

Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ".

У прикордонній службі повідомили, що Гонковський не повертався в Україну після відпочинку на Мальдівах і перебуває за кордоном з 8 січня.

У березні стало відомо, що подружжя блогерів з Тернополя переїхали. Посилаючись на джерела у прикордонній службі, ЗМІ повідомили, що Гонковський, який у січні виїхав з України, назад так і не повертався.

Теги:
Суспільство
Шоу-бізнес
скандал
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