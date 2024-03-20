"Хочуть нас убити": блогери Пренткович та Гонковський відмовилися відповідати, чи перебувають зараз за кордоном

Про це Пренткович сказала у коментарі "ТСН".

Подружжя блогерів з Тернополя Андрій Гонковський та Тетяна Пренткович днями повідомило про зміну місця проживання. Вони не уточнювали, куди саме переїхали, але нещодавно, посилаючись на джерела у прикордонній службі, ЗМІ повідомили, що Гонковський, який у січні виїхав з України, назад так і не повертався.

Блогери заявили, що після того, як вони підтвердили, що в січні відпочивали разом на Мальдівах, їм стали надходити погрози. Гонковський відмовився коментувати, чи перебуває нині в Україні.

Його дружина Тетяна пояснила, що не розповідатиме про нове місце проживання, адже це небезпечно для їхніх життів.

"Ви жартуєте? Мені летять погрози, хочуть нас вбити, кажуть, щоб ми розбились на літаку. І я вам зараз маю сказати, де ми взагалі чи в якому місті України? До речі, ми не говорили про закордон. Це дивно", - заявила Пренткович.

Але вона підтвердила, що вони вже змінили місце проживання.

"Я не коментую цю ситуацію через те, що це небезпечно для нашої сімʼї, для нас особисто, для нашого життя. Ми зараз не в Тернополі", - додала блогерка-мільйонниця.

24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.

Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.

Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ".

У прикордонній службі повідомили, що Гонковський не повертався в Україну після відпочинку на Мальдівах і перебуває за кордоном з 8 січня.