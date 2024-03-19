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Блогер Гонковський, якого в січні помітили на Мальдівах, не повертався в Україну, - ЗМІ

19 березня, 2024 вiвторок
19:19
Суспільство Андрій Гонковський і Тана Пренткович

Український блогер Андрій Гонковський, який підтвердив, що відпочивав на Мальдівах, виїхавши з України як волонтер, досі залишається за кордоном

Про це повідомили в УП з посиланням на джерела у прикордонній службі.

Після того, як блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський підтвердили, що в січні відпочивали разом на Мальдівах, Гонковський так і не повернувся в Україну. 

У січні 2024-го чоловік виїхав спочатку до Варшави на майстер-клас, а потім полетів на Мальдіви, де в той час відпочивала його цивільна дружина Таня Пренткович із дітьми. 

За даними ЗМІ, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8 січня 2024 року о 10:17 у пункті Краківець на автомобілі BMW. Відтоді на батьківщину він не повертався.

24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.

Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.

Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ".


 

Теги:
волонтери
скандал
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