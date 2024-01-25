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Блогерка Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ"

25 січня, 2024 четвер
11:35
Суспільство На фото: Таня Пренткович

Блогерка-мільйонниця з Тернополя Таня Пренткович вважає, що її чоловік Андрій Гонковський законно опинився на відпочинку на Мальдівах, адже "робить щось хороше"

Про це вона зазначила в особистому листуванні з блогеркою, яка виклала скриншот переписки в Instagram.

24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.

Блогерка Валерія особисто звернулась до Пренткович та отримала відповідь, що на кордоні України дуже багато чоловіків, які виїжджають з країни. На думку блогерки з Тернополя, її чоловік не порушував та не обходив закон.

"Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки хороших справ. Ви знаєте, що виїзд зараз складний, і власне всі документи про куплені авто, автобуси тощо з власних грошей дають змогу перетинати кордон, бо це і називається волонтер", - наголосила Пренткович.

Коли у неї уточнили, чи вважає вона, що дозвіл на виїзд за кордон з метою волонтерства дозволяє також відпочивати на Мальдівах, Пренткович зауважила, що інші українські чоловіки не роблять цього, бо просто не можуть собі цього дозволити.

"На Мальдіви і до війни не всі могли", - заперечила вона.

Коли Валерія уточнила, що подібна схема є лазівкою для того, щоб обійти закон, Пренткович відповіла, що Гонковський відпочивав на дорогому курорті, бо робить гарні справи.

"Ви ж розумієте, що виїхати просто так не можна. А можна, лише коли робиш щось хороше", - заявила блогерка.

Вона також зазначила, що не бачить різниці між відпочинком у Карпатах та "на морі" за кордоном, додавши, що її  чоловік "на законних підставах перетнув кордон".

Раніше Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, як він опинився на Мальдівах. Він сказав, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.

Теги:
волонтери
скандал
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