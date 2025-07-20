Не залишила сліду ні в якому російському кіно, - акторка Сумська

Про це заявила акторка та Народна артистка України Ольга Сумська в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Вона відповіла на питання, чи кликали її грати до Росії.

"Кликали мене. "Жизнь Клима Самгина" серіал. Це було дуже давно, після інститутських років. І якого біса я туди приїхала, коли мені почали: "Ой, ви знаєте, у нее какой-то слішком виражений такой українізм в ліце". Чого ж ви тоді кличете?", - сказала Сумська.

Акторка вважає, що це було хорошим знаком

"Значить і добре, так добре, що я ніде не залишила слід по собі ні в якому російському ні кіно, ні серіалі", - підсумувала артистка.