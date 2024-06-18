Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"
Стримінгова платформа Netflix оголосила про вихід другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди" 1 липня
Про це інформує Deadline.
У жовтні минулого року Netflix придбав серіал "Зоряний шлях: Вундеркінди" після того, як у червні Paramount+ вирішив видалити його з платформи з метою скорочення витрат і не продовжувати раніше замовлений 20-серійний сезон анімаційного шоу, який вже був у процесі роботи.
Над створенням серіалу працювали лауреати премії "Еммі" Кевін і Ден Хейгеман, а також головний сценарист всесвіту "Зоряного шляху" Алекс Курцман і його команда з "Таємної схованки".
"Зоряний шлях: Вундеркінди" створений студіями CBS Eye Animation Productions, Nickelodeon Animation, Secret Hideout та Roddenberry Entertainment.
Сюжет серіалу
"Зоряний шлях: Вундеркінди" розповідає про команду із шістьох молодих інопланетян, які повинні навчитися працювати разом, мандруючи великою галактикою в пошуках кращого майбутнього. Герої нічого не знають про корабель, який вони захопили - вперше у франшизі "Зоряний шлях" - але в ході спільних пригод кожен з них познайомиться з Зоряним флотом та ідеалами, які він представляє.
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