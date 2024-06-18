Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"

Про це інформує Deadline.

У жовтні минулого року Netflix придбав серіал "Зоряний шлях: Вундеркінди" після того, як у червні Paramount+ вирішив видалити його з платформи з метою скорочення витрат і не продовжувати раніше замовлений 20-серійний сезон анімаційного шоу, який вже був у процесі роботи.

Над створенням серіалу працювали лауреати премії "Еммі" Кевін і Ден Хейгеман, а також головний сценарист всесвіту "Зоряного шляху" Алекс Курцман і його команда з "Таємної схованки".

"Зоряний шлях: Вундеркінди" створений студіями CBS Eye Animation Productions, Nickelodeon Animation, Secret Hideout та Roddenberry Entertainment.

Сюжет серіалу

"Зоряний шлях: Вундеркінди" розповідає про команду із шістьох молодих інопланетян, які повинні навчитися працювати разом, мандруючи великою галактикою в пошуках кращого майбутнього. Герої нічого не знають про корабель, який вони захопили - вперше у франшизі "Зоряний шлях" - але в ході спільних пригод кожен з них познайомиться з Зоряним флотом та ідеалами, які він представляє.