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Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені археологічні артефакти

23 травня, 2024 четвер
01:00
Культура незаконно вивезені археологічні артефакти

Нідерландські митники виявили незаконно вивезені з України наконечники списів та стріл з різних українських археологічних культур і регіонів: їх передали музейникам

Зміст

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики. 

Вказано, що в Україну повернули вісім наконечників списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів, які датуються періодами від римських часів до Середньовіччя. Їх на кордоні перехопили нідерландські митники. Наразі Мінкульт передав предмети археології Національному музею історії України на тимчасове зберігання. Згодом буде прийняте рішення про їх передачу на постійне зберігання. 

"МКІП висловлює вдячність митним органам Нідерландів, інспекції з інформації та спадщини міністерства освіти, культури та науки Нідерландів за прийняте рішення про повернення в Україну наших культурних цінностей. Вдячні також МЗС і посольству України в Нідерландах за супровід справи та транспортування предметів в Україну, Офісу генерального прокурора за вчасне вжиття заходів реагування та Національному музею історії України за фаховий експертний супровід справи", – зазначив т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

  • Раніше стало відомо, що Естонія передасть Україні 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби і є частиною культурної спадщини України. 
Теги:
Світ
Україна
Нідерланди
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