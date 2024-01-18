Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, затримані на кордоні 5 років тому

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури й інформаційної політики.

Питання передачі цих артефактів обговорили в четвер, 18 січня, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв разом з послом України в Естонії Максимом Кононенком і послом з особливих доручень МЗС Ігорем Остапенком.

Мова про речі, виявлені у 2019 році. Тоді поліція та прикордонна служба Естонії завадили незаконному ввезенню на територію країни низки археологічних артефактів. Серед них – 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е. Ці артефакти є частиною культурної спадщини України й саме їх готують до передачі з Естонії до України.

Естонська сторона планує 23 січня урочисто презентувати ці предмети в Естонському історичному музеї. А після експонування археологічні артефакти повернуться до України.

Ростислав Карандєєв під час зустрічі подякував представникам дипломатичної служби за максимально швидку передачу артефактів Україні.

"Завдяки потужній співпраці естонської та української сторін ми відзначаємо ще одну перемогу нашої держави на культурному полі. Незабаром експонати будуть передані в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість", – зазначив він.