В Україну повернули 14 історичних артефактів, які викрала РФ з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зазначається, що їх намагалися незаконно ввезти на територію США. Артефакти передала американська сторона посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.

"В умовах війни страждає українська культурна спадщина. Це не тільки архітектура, а й величезна кількість археологічних пам’яток, особливо це стосується півдня та сходу України. Багато з таких місць окупанти грабують під час будівництва своїх укріплень на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Фото: Мінкульт

Виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що попереду копітка робота зі з’ясування тих обставин, звідки точно походять ці предмети: "Перед нами предмети, які мають археологічне походження. Дуже важливим аспектом є з’ясування, звідки ці предмети. Можливо, вони з викрадених музейних колекцій, або це предмети так званої чорної археології".