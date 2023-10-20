В Україну повернули 14 історичних артефактів, які викрала РФ з тимчасово окупованих територій
У п'ятницю, 20 жовтня, в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпакували 14 культурних цінностей, які викрала Росія з тимчасово окупованих територій України
Про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Зазначається, що їх намагалися незаконно ввезти на територію США. Артефакти передала американська сторона посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.
"В умовах війни страждає українська культурна спадщина. Це не тільки архітектура, а й величезна кількість археологічних пам’яток, особливо це стосується півдня та сходу України. Багато з таких місць окупанти грабують під час будівництва своїх укріплень на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Фото: Мінкульт
Виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що попереду копітка робота зі з’ясування тих обставин, звідки точно походять ці предмети: "Перед нами предмети, які мають археологічне походження. Дуже важливим аспектом є з’ясування, звідки ці предмети. Можливо, вони з викрадених музейних колекцій, або це предмети так званої чорної археології".
- 22 вересня президенту Володимиру Зеленському у Вашингтоні під час церемонії повернули культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій.
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