США повернули Україні культурні цінності, викрадені РФ із тимчасово окупованих територій
Президенту України Володимиру Зеленському у Вашингтоні під час церемонії повернули культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій
Про це йдеться на сайті президента.
Сертифікат передачі цих українських артефактів, які були конфісковані правоохоронними органами США, було підписано міністром внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасом та Послом України в США Оксаною Маркаровою у присутності Глави держави.
Зеленський подякував за роботу Штатів, яка теж спрямована на підтримку нашої країни: "Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо".
Маркарова ствердила, що російська сторона постійно намагається викрасти українську історію, національну ідентичність та культурні артефакти: "Ми не дозволимо їм цього зробити".
Вона також згадала про інцидент, що трапився у червні 2022 року, коли митно-прикордонна служба США затримала старовинний предмет. Після проведення дослідження виявилося, що це європейська залізна сокира XVII століття з молотом на задній частині, яка була незаконно вивезена з України до США.
Фото: сайт президента
Також торік у червні було вилучено ряд артефактів, які були незаконно привезені до США з РФ. Серед них були три залізні сокири XVII століття, три кирки того ж періоду, два залізних скіфських мечі-акінаки VI століття до нашої ери, а також один залізний наконечник списа, який датується приблизно 500-1200 роками до нашої ери.
- Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- Крім того, в Нью-Йорку Зеленський отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards - нею відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.
- 21 вересня під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
- Крім цього, у четвер, Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
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