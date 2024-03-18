Нідерландський метал-гурт Within Temptation у Києві зняв кліп на пісню, записану спільно з музикантом Alex Yarmak
Нідерландський метал-гурт Within Temptation 5 квітня випустить спільну пісню з музикантом Alex Yarmak під назвою A Fool’s Parade. Кліп на композицію зняли у Києві
Про це повідомляє видання "Слух".
На офіційній сторінці гурту в Instagram вони назвали поїздку до Києва досвідом, який ніколи не забудуть.
"Ми щойно закінчили запис нашого музичного відео на A Fool’s Parade в Україні! Надзвичайно вдячні за цей досвід і теплий прийом усім людям, які брали в цьому участь. Ви всі дивовижні і дуже надихаєте нас. Ця поїздка - це досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякуємо, будьте сильними і до нових зустрічей!" - пише Within Temptation.
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