Нідерландський метал-гурт Within Temptation у Києві зняв кліп на пісню, записану спільно з музикантом Alex Yarmak

Про це повідомляє видання "Слух".

На офіційній сторінці гурту в Instagram вони назвали поїздку до Києва досвідом, який ніколи не забудуть.

"Ми щойно закінчили запис нашого музичного відео на A Fool’s Parade в Україні! Надзвичайно вдячні за цей досвід і теплий прийом усім людям, які брали в цьому участь. Ви всі дивовижні і дуже надихаєте нас. Ця поїздка - це досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякуємо, будьте сильними і до нових зустрічей!" - пише Within Temptation.