Однокласник Володимира Івасюка Валерій Маначинський презентував книжку про шкільні роки музиканта

Про це повідомили на сторінці у facebook Чернівецької обласної ради.

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка презентували книжку під назвою "Український Орфей. Шкільні роки Володимира Івасюка". Автором видання став однокласник видатного українця Валерій Маначинський, який також був його колегою та учасником вокально-інструментального ансамблю "Буковина".



Під час презентації Володимир Маначинський познайомив гостей з цікавими та маловідомими фактами зі шкільного життя українського музичного генія. На заході були присутні рідні та друзі Володимира Івасюка, митці, літературознавці та шанувальники його творчості.

Фото: facebook Чернівецької обласної ради

На презентації книжки прозвучали твори композитора. Відвідувачі мали можливість оглянути світлини, які зробив Володимир Івасюк, ознайомитися з книжками, присвяченими його життю та творчості.