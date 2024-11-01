Оголошено претендентів на Шевченківську премію - 2025
Секретаріат комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив списки літературно-мистецьких творів, з яких наприкінці листопада сформують перелік номінантів
Список оприлюднили на сайті Шевченківської премії.
31 жовтня завершився прийом супровідних документів та літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Після опрацювання секретаріат комітету сформує остаточний перелік літературно-мистецьких творів за номінаціями і оприлюднить його на офіційному сайті.
Перший тур конкурсу серед номінованих творів планується провести у третій декаді листопада 2024 року.
Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році, що вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.
Література
- Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода"
- Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України"
- Олександр Скороход, роман "Наречена"
- Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса"
- Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати"
- Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"
- Маркіян Камиш, роман "Хазяїн"
- Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької"
- Іван Малярчук, книга "Доброславʼя"
- Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся"
- Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями"
- Світлана Короненко, поетична книга "Поезії"
- Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" та "Зануда Рауль та інші брехуни"
- Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися"
- Рауль Чілачава, книга "Бельканто"
- Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху"
- Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція"
- Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі"
- Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян"
- Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"
- Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок та легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на YouTube-каналі
- Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті"
Літературознавство і мистецтвознавство
- Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"
- Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання
- Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні" Війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння"
Публіцистика і журналістика
- Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати"
- Олег Баган, книга "Феномен Галичини"
- Іван Малярчук, книга "Доброслав’я"
- Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни"
- Ірина Говоруха, книга "Код нації"
- Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"
- Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми"
Музичне мистецтво
- Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти
- Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики"
- Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"
- Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
- Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ"
- Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру
Театральне мистецтво
- Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток"
- Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма")
Візуальне мистецтво
- Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса"
- Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія"
- Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м.Чернівці)
- Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису)
- Григорій Лоїк, мистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ"
- Віра Баринова (Кулеба), проєкт "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")
- Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м.Каунас
- Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки"
Декоративно-прикладне мистецтво
- Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023)
- Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).
Наразі у категорії "Кіномистецтво" претендентів на Шевченківську премію не оголошено.
Одна людина може отримати нагороду раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
- Актуальне
- Важливе