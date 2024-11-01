Оголошено претендентів на Шевченківську премію - 2025

Список оприлюднили на сайті Шевченківської премії.

31 жовтня завершився прийом супровідних документів та літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Після опрацювання секретаріат комітету сформує остаточний перелік літературно-мистецьких творів за номінаціями і оприлюднить його на офіційному сайті.

Перший тур конкурсу серед номінованих творів планується провести у третій декаді листопада 2024 року.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році, що вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Література

Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода"

Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України"

Олександр Скороход, роман "Наречена"

Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса"

Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати"

Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"

Маркіян Камиш, роман "Хазяїн"

Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької"

Іван Малярчук, книга "Доброславʼя"

Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся"

Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями"

Світлана Короненко, поетична книга "Поезії"

Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" та "Зануда Рауль та інші брехуни"

Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися"

Рауль Чілачава, книга "Бельканто"

Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху"

Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція"

Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі"

Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян"

Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"

Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок та легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на YouTube-каналі

Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті"

Літературознавство і мистецтвознавство

Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"

Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання

Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні" Війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння"

Публіцистика і журналістика

Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати"

Олег Баган, книга "Феномен Галичини"

Іван Малярчук, книга "Доброслав’я"

Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни"

Ірина Говоруха, книга "Код нації"

Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"

Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми"

Музичне мистецтво

Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти

Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики"

Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"

Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)

Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ"

Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру

Театральне мистецтво

Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток"

Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма")

Візуальне мистецтво

Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса"

Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія"

Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м.Чернівці)

Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису)

Григорій Лоїк, мистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ"

Віра Баринова (Кулеба), проєкт "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")

Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м.Каунас

Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки"

Декоративно-прикладне мистецтво

Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023)

Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Наразі у категорії "Кіномистецтво" претендентів на Шевченківську премію не оголошено.

Одна людина може отримати нагороду раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.