"Океан Ельзи" через повітряну тривогу продовжив концерт у метро

Відповідне відео оприлюднили на сторінці гурту в instagram.

Культовий український гурт "Океан Ельзи" відзначив своє 30-річчя пʼятьма поспіль шоу на найбільшому концертному майданчику країни - в столичному Палаці Спорту. Виступ 16 жовтня став завершальним.

Під час концерту у Києві оголосили повітряну тривогу. Тому лідер гурту Святослав Вакарчук закликав усіх спуститися в метро, яке під час загрози повітряного удару виконує функцію укриття. На станції столичного метро музиканти продовжили виступ. Замість мікрофона вокаліст бенду використовував гучномовець.

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Як видно на відео, поширеному самими музикантами, в метро вони виконали пісню "Не питай", а люди запалили ліхтарики на своїх телефонах.

"Чекаючи відбій повітряної тривоги в київському метро", - прокоментували музиканти відео.