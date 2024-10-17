"Океан Ельзи" через повітряну тривогу продовжив концерт у метро
Український рок-гурт "Океан Ельзи" відіграв пʼятий, завершальний концерт на честь святкування свого 30-річчя та через повітряну тривогу закінчив його у метро
Відповідне відео оприлюднили на сторінці гурту в instagram.
Культовий український гурт "Океан Ельзи" відзначив своє 30-річчя пʼятьма поспіль шоу на найбільшому концертному майданчику країни - в столичному Палаці Спорту. Виступ 16 жовтня став завершальним.
Під час концерту у Києві оголосили повітряну тривогу. Тому лідер гурту Святослав Вакарчук закликав усіх спуститися в метро, яке під час загрози повітряного удару виконує функцію укриття. На станції столичного метро музиканти продовжили виступ. Замість мікрофона вокаліст бенду використовував гучномовець.
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Як видно на відео, поширеному самими музикантами, в метро вони виконали пісню "Не питай", а люди запалили ліхтарики на своїх телефонах.
"Чекаючи відбій повітряної тривоги в київському метро", - прокоментували музиканти відео.
- Загалом у столиці відбулося 5 виступів "Океан Ельзи. 30 років - Той день": 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня. Таким чином "Океан Ельзи" став абсолютним рекордсменом серед українських виконавців за кількістю шоу в Палаці спорту.
- На концертах до нинішніх учасників "Океану Ельзи" доєднався колишній гітарист та співзасновник бенду Павло Гудімов.
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