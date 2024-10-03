"Океан Ельзи" оголосив 5-й поспіль концерт у Палаці спорту, чим встановив рекорд
Український рок-гурт "Океан Ельзи" продав усі квитки на 4 присвячені 30-річчю гурту жовтневі шоу у Палаці спорту і відкрив продаж на 5-й концерт
Про це вони повідомили в instagram.
Один з найпопулярніших українських гуртів "Океан Ельзи" відкрив продаж на 5-й поспіль концерт у Палаці спорту. Шоу відбудеться 16 жовтня на найбільшому майданчику України.
Загалом у столиці на честь святкування свого 30-річчя гурт дасть 5 виступів: 1, 12, 13, 15 та 16 жовтня. Таким чином "Океан Ельзи" став абсолютним рекордсменом серед українських виконавців за кількістю шоу в Палаці спорту.
Як повідомили музиканти, наразі квитки на концерти "Океан Ельзи. 30 років - Той день" на перші чотири дні розпродані.
"Ми безмежно вдячні вам усім за підтримку і любов. І, наголосимо окремо, що цей концерт буде завершальним у серії ОЕ30. Ми б, звісно, з радістю зробили ще і ще. Але і в Палаці спорту вже немає далі дат, і ми маємо рушати в північноамериканську частину нашого благодійного Help For Ukraine tour", - зазначили артисти.
Відомо, що на концертах до нинішніх учасників "Океану Ельзи" доєднається колишній гітарист та співзасновник бенду Павло Гудімов.
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