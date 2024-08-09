"Океан Ельзи" випустили оновлену версію пісні "Той день" спільно з YAKTAK, KOLA, SHUMEI та Jerry Heil

Премʼєра відбулася на YouTube.

Композиція "Той день" українського гурту "Океан Ельзи" уперше вийшла 24 роки тому на культовому альбомі "Янанебібув". Сьогодні музиканти презентували нову версію хіта, до запису якої долучилися найбільш популярні українські музиканти - KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

"Пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній спільне - одне для всіх - бажання та переконання українців: наш "Той День" обов’язково настане!", - прокоментували артисти реліз.

Музиканти також випустили спільний кліп, режисером якого став Юрій Катинський.