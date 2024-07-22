Святослав Вакарчук і YAKTAK разом заспівали на Atlas United 2024
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийшов на виступ молодого виконавця YAKTAK на Atlas United 2024 та заспівав з ним дві пісні
Про це в instagram написав Ярослав Карпук.
У Києві 19-21 липня після трирічної перерви пройшов фестиваль Atlas. Цьогоріч він отримав нову назву Atlas United 2024. В останній день на сцені заходу виступав молодий музикант Ярослав Карпук, більш відомий як YAKTAK.
Карпук побачив серед глядачів Святослава Вакарчука і зі сцени назвав його легендою української музики. Тоді фронтмен "Океану Ельзи" піднявся на сцену, де вони разом виконали хіт гурту "На небі" і пісню YAKTAK "Уночі".
"Завжди раніше десь в компаніях під гітару, біля багаття, просто всюди співали пісні ОЕ. Чи міг би я подумати тоді, що через пару років Святослав Вакарчук прийде до мене на концерт і ми разом заспіваємо "На небі" і мою "Уночі" на сцені Atlas?", - прокоментував YAKTAK.
- 29 травня повідомлялося, що після трирічної паузи до Києва в новому форматі повертається музичний фестиваль Atlas Weekend - тепер він має назву A ATLAS UNITED 2024. Організатори підготували 6 сцен, на яких будуть виступати такі музиканти, як "Бумбокс", "Жадан і Собаки", Артем Пивоваров, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, "Друга Ріка", LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою україномовної програми та світові артисти, які вперше після початку повномасштабного вторгнення дадуть концерти в Україні.
- Наприкінці червня Данилко перепросив фанатів за те, що не виступатиме на фестивалі.
- ATLAS UNITED 2024 мав спершу пройти 12-14 липня. Проте через масований ракетний обстріл РФ його перенесли на 19-21 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.72
- Актуальне
- Важливе