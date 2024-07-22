Святослав Вакарчук і YAKTAK разом заспівали на Atlas United 2024

Про це в instagram написав Ярослав Карпук.

У Києві 19-21 липня після трирічної перерви пройшов фестиваль Atlas. Цьогоріч він отримав нову назву Atlas United 2024. В останній день на сцені заходу виступав молодий музикант Ярослав Карпук, більш відомий як YAKTAK.

Карпук побачив серед глядачів Святослава Вакарчука і зі сцени назвав його легендою української музики. Тоді фронтмен "Океану Ельзи" піднявся на сцену, де вони разом виконали хіт гурту "На небі" і пісню YAKTAK "Уночі".

"Завжди раніше десь в компаніях під гітару, біля багаття, просто всюди співали пісні ОЕ. Чи міг би я подумати тоді, що через пару років Святослав Вакарчук прийде до мене на концерт і ми разом заспіваємо "На небі" і мою "Уночі" на сцені Atlas?", - прокоментував YAKTAK.