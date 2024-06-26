Вєрка Сердючка не виступатиме на цьогорічному Atlas United. Причина

Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці Вєрки Сердючки.

"На жаль, ми маємо повідомити про відміну виступу Verka Serduchka & Band на Atlas United 2024. Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму Atlas Special на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути)", - йдеться в повідомленні.

Команда артиста попросила вибачення у фанатів, які очікували на виступ Verka Serduchka & Band.

"Віримо, що зустрінемось на ATLAS наступного разу!" - додали в заяві.