Вєрка Сердючка не виступатиме на цьогорічному Atlas United. Причина
Український артист Андрій Данилко, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, не братиме участь у музичному фестивалі Atlas United 2024 через брак часу для підготовки ексклюзивної програми внаслідок вимкнень світла й відсутності ключових музикантів
Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці Вєрки Сердючки.
"На жаль, ми маємо повідомити про відміну виступу Verka Serduchka & Band на Atlas United 2024. Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму Atlas Special на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути)", - йдеться в повідомленні.
Команда артиста попросила вибачення у фанатів, які очікували на виступ Verka Serduchka & Band.
"Віримо, що зустрінемось на ATLAS наступного разу!" - додали в заяві.
- 29 травня повідомлялось, що після трирічної паузи до Києва в новому форматі повертається музичний фестиваль Atlas Weekend - тепер він має назву Atlas United.
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