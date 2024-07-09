Через масований обстріл РФ перенесли фестиваль Atlas

Про це повідомили в телеграм-каналі фестивалю.

Музичний фестиваль Atlas United, який цього року має відбутися уперше після трирічної перерви, переноситься на тиждень. Початково було оголошено, що фестиваль відбудеться з 12 по 14 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Нині організатори уточнили, що фестиваль, який раніше мав назву Atlas Weekend, відбудеться з 19 по 21 липня.

"Друзі, після вчорашніх масованих атак ми з командою та артистами прийняли рішення перенести подію на 19-21 липня. Локація незмінна — ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними", - зазначили організатори.

Вони також заявили, що 100% від продажу квитків 9 липня спрямують на свій збір для придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.

"19-21 липня подія відбудеться заради нашої важливої мети — ми будемо продовжувати збирати 100 млн грн, половина з яких піде на закупівлю роботів через платформу UNITED24, а решта — на забезпечення дронами ЗСУ у найгарячіших точках фронту", - додали вони.

Раніше організатори повідомляли, що підготували 6 сцен, на яких будуть виступати такі музиканти, як Бумбокс, Жадан і собаки, Артем Пивоваров, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, Друга Ріка, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти, які вперше після початку повномасштабного вторгнення дадуть концерти в Україні.

Раніше вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс поділився зі своєю 3-мільйонною аудиторією страшними кадрами з Києва, який 8 липня атакувала РФ.

Внаслідок ракетної атаки 8 липня в Києві є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням

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Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням

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