Соліст Bring Me the Horizon Олівер Сайкс відреагував на обстріл Охматдиту росіянами
Вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс поділився зі своєю 3-мільйонною аудиторією страшними кадрами з Києва, який 8 липня атакувала РФ
Відео він поширив у сторіс в instagram.
37-річний британський музикант, вокаліст рок-гурту Bring Me the Horizon та амбасадор United24 Олівер Сайкс відреагував на ракетну атаку Росії по Україні, яку вона здійснила 8 липня. Окрім іншого, цього дня злочинна російська армія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, де є загиблі, а серед поранених - діти.
Він поширив у сторіс в instagram відео з дитячої лікарні.
Фото: instagram/Олівер Сайкс
Фото: instagram/Олівер Сайкс
"Росія розбомбила дитячу лікарню в Україні. Ці онкохворі діти зараз лікуються на вулиці. Просто немає слів", - написав Олівер Сайкс.
На музиканта в instagram підписані 3,1 млн читачів.
У столиці внаслідок ракетної атаки є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням
Про ситуацію в Кривому Розі читайте за цим посиланням
Про наслідки російського удару по Дніпру читайте за цим посиланням.
Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням
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