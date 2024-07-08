Соліст Bring Me the Horizon Олівер Сайкс відреагував на обстріл Охматдиту росіянами

Відео він поширив у сторіс в instagram.

37-річний британський музикант, вокаліст рок-гурту Bring Me the Horizon та амбасадор United24 Олівер Сайкс відреагував на ракетну атаку Росії по Україні, яку вона здійснила 8 липня. Окрім іншого, цього дня злочинна російська армія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, де є загиблі, а серед поранених - діти.

Він поширив у сторіс в instagram відео з дитячої лікарні.

Фото: instagram/Олівер Сайкс

Фото: instagram/Олівер Сайкс

"Росія розбомбила дитячу лікарню в Україні. Ці онкохворі діти зараз лікуються на вулиці. Просто немає слів", - написав Олівер Сайкс.

На музиканта в instagram підписані 3,1 млн читачів.

У столиці внаслідок ракетної атаки є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням

Про ситуацію в Кривому Розі читайте за цим посиланням

Про наслідки російського удару по Дніпру читайте за цим посиланням.

Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням

Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.