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Головна Культура Олена Зеленська побувала на Книжковому Арсеналі: які книги придбала

Олена Зеленська побувала на Книжковому Арсеналі: які книги придбала

1 червня, 2024 субота
02:02
Культура Олена Зеленська на Книжковому Арсеналі

Перша леді України Олена Зеленська у п'ятницю, 31 травня, відвідала у Києві фестиваль Книжковий Арсенал: серед придбаних нею книг - кілька вцілілих видань видавництва Vivat

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Про це Зеленська розповіла в telegram

Вказано, що перша леді оглянула стенди українських видавництв разом із директоркою "Мистецького Арсеналу" Олесею Островською-Лютою та координаторкою Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" Юлією Козловець. Зеленська також побувала біля стенда видавництва Vivat та його експозиції згорілих книг під назвою "Книжки, які знищила Росія". 

"Росії не вперше нищити наші книжки разом із бібліотеками, крамницями, музеями...Тому поряд із небагатьма вцілілими книжками на стенді харків’ян – спалені книги… І як свідки злочину, і як обвинувачі його виконавців. Вважаю за честь придбати хоча б декілька книжок, що пережили російську атаку. Це "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка", - зазначила Зеленська. 

Також вона придбала: 

  • "Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча
  • "Форпост Охтирка" Євгенії Подобної
  • "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниц" Марічки Паплаускайте (автор передмови – британський актор, письменник, режисер і пасажир Укрзалізниці Стівен Фрай)
  • "Дім для Дома" Вікторії Амеліної

"Ніхто не повертається з Арсеналу без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність та збереження нашого слова", - наголосила Зеленська. 

Олена Зеленська на Книжковому Арсеналі

Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

  • 30 травня у Києві розпочався масштабний фестиваль Книжковий Арсенал. На ньому видавництво Vivat відкрило виставку знищених 23 травня російським ударом по друкарні у Харкові накладів книжок. 
Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Олена Зеленська
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