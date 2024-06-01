Олена Зеленська побувала на Книжковому Арсеналі: які книги придбала

Про це Зеленська розповіла в telegram.

Вказано, що перша леді оглянула стенди українських видавництв разом із директоркою "Мистецького Арсеналу" Олесею Островською-Лютою та координаторкою Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" Юлією Козловець. Зеленська також побувала біля стенда видавництва Vivat та його експозиції згорілих книг під назвою "Книжки, які знищила Росія".

"Росії не вперше нищити наші книжки разом із бібліотеками, крамницями, музеями...Тому поряд із небагатьма вцілілими книжками на стенді харків’ян – спалені книги… І як свідки злочину, і як обвинувачі його виконавців. Вважаю за честь придбати хоча б декілька книжок, що пережили російську атаку. Це "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка", - зазначила Зеленська.

Також вона придбала:

"Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча

"Форпост Охтирка" Євгенії Подобної

"Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниц" Марічки Паплаускайте (автор передмови – британський актор, письменник, режисер і пасажир Укрзалізниці Стівен Фрай)

"Дім для Дома" Вікторії Амеліної

"Ніхто не повертається з Арсеналу без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність та збереження нашого слова", - наголосила Зеленська.

Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine