Vivat на Книжковому Арсеналі відкрив стенд зі спаленими росіянами у Харкові книжками

Знімками поділилась Тетяна Гонченко у своєму телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун".

30 травня у Києві розпочався масштабний фестиваль Книжковий Арсенал. Попри трагедію 23 травня, коли Росія ракетним ударом у Харкові знищила друкарню "Фактор-друк", вбивши 7 людей та спаливши близько 50 тис. книжок, видавництво Vivat не відмовилося від запланованих заходів. Зокрема відбудеться анонсована раніше презентація "Слова і кулі" Наталії Корнієнко, хоча весь наклад цієї книжки був знищений російською терористичною атакою.

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

У перший день Книжкового Арсеналу Vivat відкрив також стенд зі спаленими книжками.

"Книги, знищені Росією. Підтримаймо книжковий Харків! Купуймо книжки", - закликають ініціатори виставки.

Також розміщені два qr-коди: з посиланням на банку для охочих підтримати видавництво і з детальнішою інформацією про трагедію в типографії "Фактор-друк" 23 травня.

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

"За підтримки Книжкового Арсеналу ми маємо змогу продемонструвати відвідувачам події, які наслідки має методичне знищення Росією української культури: знищені наклади книжок та уламки типографських станків. Також за кьюаркодом на експозиції можна знайти додаткові матеріали іноземними мовами про цей акт терору та долучитися до збору на відновлення поліграфічного життя України", - йдеться у пресрелізі.

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

Фото: Тетяна Гонченко / телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.